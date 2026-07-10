Amenazas contra un futbolista tras fallar una jugada en el Mundial: habría evitado volver a Colombia

La eliminación de Colombia del Mundial 2026 no solo dejó tristeza entre los hinchas. También encendió una grave alerta por las amenazas dirigidas contra Jáminton Campaz, quien habría decidido no regresar junto al resto de la delegación debido a mensajes intimidantes en su contra y contra su familia.

El atacante, que tuvo participación en el partido ante Suiza por los octavos de final, fue blanco de ataques después de desperdiciar una oportunidad de gol en el minuto 114 del tiempo suplementario. Campaz recibió un rebote dentro del área, pero su remate se fue por encima del arco cuando Colombia buscaba evitar la definición por penales.

Tras el encuentro, las críticas deportivas escalaron rápidamente a insultos y amenazas. El periodista Camilo Pinto denunció la situación en redes sociales y cuestionó la violencia de algunos usuarios.

“¿Jáminton Campaz no pudo regresar a Colombia por las amenazas que recibió debido a que erró una opción de gol? Qué asco algunos fanáticos”, escribió.

Según la denuncia, el futbolista incluso habría limitado los comentarios en sus publicaciones de Instagram ante la cantidad de mensajes agresivos que comenzaron a llegar a sus redes sociales.

La situación generó preocupación entre aficionados y periodistas, quienes recordaron uno de los episodios más dolorosos en la historia del fútbol colombiano: el asesinato de Andrés Escobar en 1994, después del Mundial de Estados Unidos.

Campaz había tenido una participación importante durante el torneo. Marcó ante Uzbekistán, convirtió uno de los penales en la definición frente a Suiza y fue una de las alternativas ofensivas de Colombia durante el certamen. Sin embargo, una sola jugada terminó convirtiéndose en motivo de ataques que excedieron completamente los límites del deporte.

La Selección Colombia regresó al país durante la madrugada del jueves 9 de julio. Entre los jugadores que arribaron a Bogotá estuvieron James Rodríguez, Davinson Sánchez y Juan Fernando Quintero.

Mientras tanto, la continuidad del entrenador Néstor Lorenzo sigue siendo una incógnita. Su contrato vencería a finales de julio y la próxima actividad de Colombia está prevista para la fecha FIFA de septiembre.

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