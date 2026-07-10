Refuerzan controles en la frontera con Perú por ingreso de vehículos indocumentados

La Policía Boliviana anunció el fortalecimiento de los controles en la frontera con Perú ante denuncias sobre el ingreso de vehículos indocumentados por esa ruta.

Vigilancia de la zona de ingreso de vehículos

El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, informó que recientemente fue inaugurado un nuevo comando policial en Desaguadero para reforzar la vigilancia en la zona fronteriza.

"Estamos realizando coordinación con las autoridades policiales del Perú para ejecutar operaciones conjuntas contra el contrabando y el ingreso de vehículos indocumentados", indicó.

La autoridad explicó que los controles también estarán dirigidos a combatir otros delitos como el tráfico de personas y el narcotráfico, además de coordinar acciones con instituciones como la Aduana Nacional y Migración.

Cumplimiento estricto de controles en frontera

Sokol advirtió que los efectivos policiales destinados a los puestos fronterizos deberán cumplir estrictamente sus funciones.

"Los servidores policiales que incumplan con su deber serán procesados penal y disciplinariamente", aseguró.

Asimismo, señaló que el fortalecimiento de la seguridad fronteriza forma parte de una estrategia nacional para enfrentar las actividades ilícitas que se registran en distintos puntos limítrofes del país.

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