Caso bloqueos: Investigan posible salida del país del dirigente David Mamani

El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, informó que existen varias órdenes de aprehensión y que las unidades especializadas desarrollan operativos para ubicar a los investigados.

"Son varias personas responsables de generar el caos, provocar muertes y afectar el abastecimiento de alimentos y medicamentos. Esos hechos deben ser investigados", afirmó.

Continúan en la búsqueda de dirigentes sindicales

Respecto al dirigente David Mamani, Sokol indicó que existe información preliminar sobre una posible salida del país.

"Tenemos información de que probablemente haya salido del país, pero eso todavía debe ser corroborado", explicó.

Sobre Mario Argollo, señaló que la información policial apunta a que permanecería en territorio nacional.

Evo Morales en la mira de la Policía

El comandante también confirmó que Evo Morales figura entre las personas investigadas por estos hechos y aseguró que las acciones judiciales continuarán conforme avance la investigación.

"Las unidades de la Felcc e Inteligencia realizan el trabajo correspondiente para ejecutar las órdenes de aprehensión de manera progresiva", indicó.

La Policía Boliviana confirmó que continúa la búsqueda de dirigentes investigados por los hechos registrados durante los 53 días de bloqueos que dejaron fallecidos, desabastecimiento y millonarias pérdidas económicas.

Mira la programación en Red Uno Play