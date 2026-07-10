La jefa de Sitios Municipales de Cochabamba, Carola Vásquez, junto a personal de la Dirección de la Intendencia, fue víctima de agresiones físicas y verbales durante un operativo de control en el centro de la ciudad. El incidente ocurrió en la calle Agustín López, entre las calles Tarata y Punata, mientras el equipo municipal realizaba labores de fiscalización del espacio público.

Tras los hechos, Vásquez formalizó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) en contra de los presuntos agresores, identificados como tres mujeres y dos varones, entre quienes estarían propietarios de un inmueble en la zona.

Declaraciones de la afectada

De acuerdo con el testimonio de la jefa de Sitios, los altercados se originaron cuando el personal municipal procedía a regular el uso de las vías y aceras. Vásquez denunció que, pese a informar a los comerciantes sobre su estado de gestación, sufrió empujones y descalificaciones ligadas a su condición.

"Esta mañana, cuando realizábamos un operativo, he sido agredida verbal y físicamente por dueños de un espacio municipal que, por el hecho de ser dueños del inmueble, creen que son dueños de nuestras vías y de nuestras aceras", manifestó la funcionaria.

Vásquez detalló que la agresión no solo la afectó a ella, sino también a las guardias municipales mujeres que la acompañaban. Asimismo, señaló que los agresores intentaron revertir la situación ante los testigos: "Incluso ellos, que nos han victimizado a nosotros, han intentado ser victimizados ellos mencionando una serie de mentiras".

Acciones legales y estado de salud

Debido a los golpes y empujones recibidos, la autoridad municipal indicó que su prioridad inmediata era asistir a una revisión médica para evaluar su estado de salud y el de su embarazo, antes de continuar con los requerimientos legales del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Las autoridades policiales y del municipio esperan los resultados de las evaluaciones médicas y el avance de las investigaciones para determinar las responsabilidades legales de los civiles involucrados en el altercado.

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