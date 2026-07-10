Así fue el traslado del presidente de la Aduana a Brasil: esto es lo que se sabe sobre su salud

El presidente ejecutivo de la Aduana Nacional de Bolivia, Alberto Samuel Soto de la Vía, fue trasladado de emergencia a un hospital de la ciudad brasileña de Corumbá luego de sufrir una descompensación mientras participaba en una actividad oficial en Puerto Quijarro, en el departamento de Santa Cruz.

Inicialmente, el médico que brindó la primera atención, Alexander Parada, informó que el paciente ingresó con una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda y antecedentes de asma. Explicó que el equipo médico aplicó los protocolos de emergencia para estabilizarlo parcialmente antes de decidir su derivación a un centro hospitalario de mayor complejidad en Brasil.

“Nos llegó un paciente con insuficiencia cardiorrespiratoria aguda, con antecedentes de asma. Se le dio los primeros auxilios, según protocolo, y se lo restableció parcialmente. Necesitábamos un hospital más complejo, por lo que fue derivado a la ciudad de Corumbá para ser atendido por médicos especialistas”, explicó el galeno.

Consultado sobre la posibilidad de un preinfarto, el profesional señaló que esa situación aún no puede ser confirmada y que será determinada mediante estudios especializados. “Se tiene que hacer estudios para verificar esa situación”, afirmó, agregando que el paciente fue trasladado un poco estable”.

Horas más tarde, la Aduana Nacional emitió un comunicado oficial aclarando que la descompensación fue consecuencia de una fuerte crisis de asma y no confirmó un episodio cardíaco.

“La Aduana Nacional informa a la opinión pública que el presidente ejecutivo de la institución, Alberto Samuel Soto de la Vía, presentó una descompensación como resultado de una fuerte crisis de asma. Fue trasladado desde Puerto Quijarro hasta el hospital de Corumbá, donde recibió atención médica oportuna”, señala el comunicado institucional.

La entidad añadió que, de acuerdo con el reporte médico más reciente, Soto de la Vía permanece estable y con una saturación adecuada, mientras continúa bajo observación de especialistas.

El presidente de la Aduana se encontraba en Puerto Quijarro desarrollando labores institucionales de fiscalización y reestructuración de los puestos de control cuando sufrió la descompensación que motivó su evacuación médica.

La institución agradeció las muestras de solidaridad expresadas por la ciudadanía e instó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales mientras se espera un nuevo informe sobre la evolución de la salud de la máxima autoridad aduanera.

Mira la programación en Red Uno Play