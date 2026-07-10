Tecnología de punta y campamentos equipados: Así opera la minería ilegal en Bolivia

El director ejecutivo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria, advirtió que la minería ilegal en Bolivia ha alcanzado un alto nivel de organización y logística, con campamentos equipados, maquinaria pesada y sistemas de comunicación satelital.

Tecnología sofisticada y equipamiento "premium"

La autoridad señaló que las organizaciones dedicadas a esta actividad cuentan con recursos tecnológicos que incluso superan los disponibles para la propia institución encargada del control.

"La minería ilegal no solo cuenta con tecnología y maquinaria pesada, sino con recursos materiales para ejercer esta actividad. Tienen campamentos con aire acondicionado y un sistema de comunicación muy eficiente con Starlink", afirmó.

Sanabria aseguró que la AJAM ni siquiera dispone de un equipo Starlink para sus operaciones, mientras que los campamentos ilegales cuentan con varios dispositivos de este tipo.

Potosí presenta la mayor cantidad de actividade minera ilegal

Asimismo, indicó que, de acuerdo con las últimas intervenciones realizadas por la entidad, el departamento de Potosí concentra la mayor actividad minera irregular del país.

"Estoy convencido de que el departamento donde más se hace minería ilegal es Potosí. El 80% de la minería que se realiza allí es ilegal", aseguró.

Finalmente, informó que la AJAM realizará inspecciones en el municipio de La Asunta, donde existen denuncias sobre presuntas actividades de minería ilegal.

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