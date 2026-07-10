Fiscalía activa 148 procesos penales por los más de 50 días de bloqueos

El Fiscal General del Estado informó que casi un centenar de las investigaciones se iniciaron de oficio. La Paz concentra la gran mayoría de los casos y ya se registra una sentencia por procedimiento abreviado en Parotani.
09/07/2026 21:07
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El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público lleva adelante un total de 148 procesos penales en todo el país, derivados de las movilizaciones y bloqueos de carreteras que se prolongaron por más de 50 días.
Durante una conferencia de prensa ofrecida este jueves desde la ciudad de Sucre, la máxima autoridad fiscal destacó la intervención activa de la institución en estos conflictos.
“De los 148 procesos aperturados en todo el país, tenemos que hacer saber que 99 fueron iniciados de oficio por el Ministerio Público”, precisó Mariaca.
La Paz concentra la mayoría de los casos
La distribución geográfica de las investigaciones penales muestra una fuerte concentración en el occidente y centro del país, siendo la sede de Gobierno la región con mayor actividad judicial.
El desglose de los casos por departamento es el siguiente:
La Paz: 114 procesos penales
Cochabamba: 22 procesos penales
Oruro: 5 procesos penales
Santa Cruz: 2 procesos penales
Beni: 2 procesos penales
Chuquisaca: 2 procesos penales
Potosí: 1 proceso penal
Por otro lado, los departamentos de Pando y Tarija no registran ninguna causa abierta relacionada con estas movilizaciones.
Sin beneficios para los investigados y una condena en Parotani
Respecto a la situación jurídica de las personas bajo detención preventiva, Mariaca fue enfático al aclarar que el Ministerio Público no ha emitido ninguna resolución que beneficie a los investigados en el territorio nacional. Los procesos siguen su curso legal correspondiente, divididos entre la etapa preliminar y la etapa preparatoria.
No obstante, la autoridad reveló que existe una excepción dentro de las investigaciones que ya cuenta con resolución definitiva.
“Tenemos un caso aislado en Cochabamba en el cual se sometieron a un procedimiento abreviado y aceptaron su culpa, eso fue en la zona de Parotani”, concluyó el Fiscal General.
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