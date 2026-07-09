“Nunca quise aprovecharme del cargo”: Eduardo Valdivia rompe el silencio tras su salida de BoA

Luego de que se hiciera oficial la conclusión de su gestión al frente de Boliviana de Aviación (BoA), Eduardo Valdivia emitió un comunicado público dirigido a la población boliviana. En su mensaje, el exgerente general buscó aclarar la controversia que rodeó sus últimas semanas en el cargo, marcada por un viaje al exterior que derivó en denuncias públicas y la apertura de un proceso en su contra.

El origen de la polémica: Un viaje bajo la lupa

La gestión de Valdivia, quien había asumido el cargo en abril de este año, se vio severamente cuestionada tras revelarse que, a menos de tres meses de empezar sus funciones, solicitó una licencia para viajar a Miami, Estados Unidos.

La polémica escaló cuando la senadora Claudia Mallón denunció que el ejecutivo utilizó un pasaje preferencial en la ruta Miami-La Paz, abonando la suma de Bs 933, cuando el costo comercial habitual de dicho boleto supera los Bs 5.000. Las críticas no tardaron en llegar, vinculando además el viaje con una presunta asistencia al Mundial de Fútbol y derivando en un proceso penal por supuestos delitos de concusión, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo.

“No fue una tarifa creada para mí”

En su descargo, Valdivia justificó el costo del boleto argumentando que no se trató de un beneficio arbitrario o exclusivo para su persona, sino de una práctica estándar dentro del sector.

“Quiero decir con total claridad que la tarifa utilizada corresponde a una política vigente desde hace muchos años en la industria aeronáutica para determinados cargos y no fue creada para mí ni decidida por mí”, enfatizó el exgerente.

Sin embargo, el exejecutivo se mostró empático con el descontento ciudadano y reconoció el impacto que tuvo la noticia en la opinión pública. “Entiendo que, tratándose de una empresa pública, el uso de ese beneficio haya sido percibido por muchas personas como un privilegio. Respeto esa percepción y lamento sinceramente que haya contribuido a generar desconfianza”, añadió.

Mensaje a la población boliviana del ex gerente general de Boliviana de Aviación (BOA), Eduardo Valdivia.

Disposición a aclarar dudas y rendir cuentas

Valdivia también se refirió a la molestia colectiva que causó su ausencia en un momento operativo complejo para la aerolínea bandera del país. “Comprendo que muchas personas esperaban que estuviera al frente de la empresa en un momento complejo (...). Nunca actué con la intención de aprovecharme de mi cargo ni de descuidar mis responsabilidades”, aseguró, subrayando que está plenamente dispuesto a brindar toda la información que sea necesaria ante las instancias correspondientes.

Al cierre de su mensaje, Valdivia agradeció la oportunidad otorgada, dedicó unas palabras de reconocimiento al esfuerzo y compromiso de los trabajadores de BoA y expresó sus deseos de que la aerolínea estatal siga creciendo para brindar el servicio que los bolivianos merecen.

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