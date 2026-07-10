Sector transporte busca garantías en abastecimiento de combustible en reunión con autoridades

En un seguimiento a los preparativos del encuentro entre el sector transporte y el Órgano Ejecutivo, se confirmó que la reunión se llevará a cabo mañana a las 11:00 en las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la sede de gobierno. En la cita participarán representantes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos y la dirigencia del transporte federado a nivel nacional.

El sector del transporte federado manifestó que asistirá al encuentro con el objetivo de plantear observaciones a la actual política energética y evaluar las explicaciones técnicas que brinden las autoridades sobre la disponibilidad de diésel y gasolina en el país.

Postura de la dirigencia

José Orellana, ejecutivo del transporte federado de Cochabamba, confirmó su asistencia al encuentro y señaló que la dirigencia acude a la reunión con inquietudes debido a lo que perciben como declaraciones contradictorias por parte de distintas autoridades del sector hidrocarburífero en los últimos días.

"Consideramos nosotros que no es cuestión de que se diga que están demorando en el control de calidad. El control de calidad creemos nosotros que siempre ha existido", afirmó Orellana, añadiendo que el sector requiere certidumbre tanto en la calidad del producto como en la regularidad del suministro. Asimismo, el dirigente cuestionó los argumentos referidos a la supuesta falta de liquidez en el sector energético, argumentando que se deben evaluar los efectos de las recientes medidas sobre la subvención.

Impacto operativo y evaluación de medidas

Según el representante cochabambino, las dificultades en la distribución de combustible han afectado de manera directa la capacidad operativa de los transportistas. De acuerdo con sus estimaciones, el transporte pesado y el servicio interdepartamental de pasajeros estarían operando cerca del 50% de su capacidad debido al tiempo que los conductores pasan en las filas de las estaciones de servicio, una situación que también alcanza al transporte urbano, interprovincial e intermunicipal que depende del diésel.

La dirigencia del transporte adelantó que la continuidad de sus operaciones y las decisiones futuras del sector dependerán de los resultados y de las aclaraciones que surjan en la mesa de diálogo de mañana.

Orellana concluyó señalando que, si bien actuarán de manera cuidadosa analizando el contexto normativo y el estado de excepción vigente, mantendrán una postura firme de exigencia para que el Gobierno garantice el abastecimiento regular de carburantes, apelando al derecho constitucional al trabajo.

Mira la programación en Red Uno Play