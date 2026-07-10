Felcn halla pista clandestina y un hangar con una avioneta durante allanamiento en Chané

Un operativo ejecutado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), a través de personal de Umopar Montero, permitió intervenir una pista clandestina y un hangar en la zona de Chané, al norte del departamento de Santa Cruz, donde fue aprehendida una persona y secuestrada una avioneta tipo Cessna.

El director departamental de la Felcn en Santa Cruz, Dimar Caprirolo Camacho, informó que el allanamiento fue realizado tras un trabajo de seguimiento e inteligencia que permitió obtener indicios sobre la existencia de una pista de aterrizaje ilegal.

“El personal de Umopar Montero realizó una orden de allanamiento el día de ayer teniendo información de que podría encontrar una pista clandestina. Efectivamente, encontraron una pista clandestina y un hangar”, explicó la autoridad.

Según el informe oficial, la pista se encontraba aproximadamente a 1,2 kilómetros del hangar. En el interior de esa infraestructura los efectivos hallaron una avioneta tipo Cessna con matrícula CP-2472, la cual fue precintada para la realización de un microaspirado, una prueba pericial destinada a detectar posibles rastros de sustancias controladas.

Durante la intervención no se encontró droga; sin embargo, una persona fue aprehendida al ser considerada presuntamente la encargada de custodiar tanto el predio como la aeronave. Paralelamente, la pista clandestina fue inhabilitada por las autoridades.

Consultado sobre la posibilidad de que la infraestructura hubiera sido utilizada para actividades ilícitas, Caprirolo señaló que esa hipótesis no ha sido descartada.

“No descartamos esa posibilidad; sin embargo, vamos a esperar los resultados del microaspirado”, afirmó.

La Felcn indicó que las investigaciones continúan para establecer el origen de la aeronave, identificar a los propietarios del inmueble y determinar si la pista clandestina era utilizada como parte de operaciones vinculadas al narcotráfico. Mientras tanto, la avioneta permanece bajo custodia de las autoridades como parte de las investigaciones.

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