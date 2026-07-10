El sector agropecuario de Cochabamba alertó que la falta de diésel está afectando el desarrollo de las actividades productivas y advirtió que la demora en la regularización del abastecimiento podría generar mayores dificultades en la campaña agrícola de invierno.

El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales, señaló que la entrega irregular del combustible está provocando una paralización progresiva del aparato productivo, debido a que el sector depende del carburante para el funcionamiento de maquinaria y el traslado de productos desde las unidades productivas hacia los mercados.

“Tenemos baches muy largos en el último periodo, especialmente en lo que significa diésel. Eso ya ha generado que se vaya paralizando muy lentamente el aparato productivo agropecuario cochabambino”, afirmó Morales.

Explicó que actualmente los productores deberían estar avanzando con la instalación de la siembra de invierno; sin embargo, la falta de combustible limita las labores agrícolas y afecta a miles de familias dedicadas a la producción.

Agro requiere 10 millones de litros de diésel

Morales indicó que el sector agropecuario necesita aproximadamente 10 millones de litros de diésel para toda la campaña productiva. Para iniciar las actividades, se requería un abastecimiento constante de alrededor de 5 millones de litros durante esta y la próxima semana, pero aseguró que los volúmenes actuales son insuficientes.

Como ejemplo, señaló que anteriormente los surtidores del Valle Alto y Valle Bajo recibían cerca de 20.000 litros de diésel por entrega, mientras que actualmente el suministro se redujo a aproximadamente 7.000 litros diarios.

“Es totalmente insuficiente”, sostuvo el dirigente, al explicar que un camión de alto tonelaje necesita entre 1.200 y 1.500 litros de diésel para transportar productos, pero actualmente los productores acceden a cantidades reducidas que no cubren la demanda.

Asimismo, recordó que los bloqueos registrados durante más de 50 días ocasionaron un fuerte impacto económico en el sector y aseguró que los productores perdieron más del 80% del capital de operaciones.

Piden participar en reglamentación para importación privada

Respecto a la autorización para que el sector privado pueda importar combustibles, Morales señaló que el Decreto Supremo 5644 debe ser reglamentado con la participación de los sectores productivos y las estaciones de servicio.

Indicó que los comercializadores de carburantes pueden aportar su experiencia para establecer mecanismos que permitan una aplicación eficiente de la norma y una distribución más rápida del combustible.

Alertan impacto en precios de alimentos

El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria explicó que la importación privada de combustibles tendría costos diferentes debido a que estos productos no contarían con subvención estatal.

Estimó que el litro de diésel importado podría alcanzar aproximadamente 14,22 bolivianos, mientras que la gasolina podría situarse entre 10 y 11 bolivianos, dependiendo de las condiciones del mercado internacional.

Morales destacó que el congelamiento de precios de los combustibles subvencionados distribuidos por YPFB es una medida positiva, pero remarcó que debe garantizarse la disponibilidad del producto. “Si hay un precio congelado y no hay producto, definitivamente estamos muy complicados”, afirmó.

Advirtió que un aumento en los costos del transporte tendría un impacto directo en los precios finales de los alimentos, debido a que el combustible interviene en toda la cadena productiva.

Fideicomiso de Bs 2.500 millones espera implementación

Sobre el fideicomiso de 2.500 millones de bolivianos anunciado para la reactivación del sector agropecuario, Morales informó que todavía no está vigente, aunque las autoridades indicaron que su implementación se realizará próximamente.

Explicó que los recursos deben contemplar políticas diferenciadas para los sectores agrícola, pecuario, porcino, lechero y bananero, entre otros rubros afectados.

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