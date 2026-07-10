El precio de la carne de pollo registró una importante reducción en los mercados de Cochabamba, donde actualmente el kilo se comercializa hasta en 10 bolivianos, generando satisfacción entre comerciantes y amas de casa que aprovechan la disminución para incrementar sus compras.

La baja en el precio se debe al ingreso de una gran cantidad de producto proveniente de Santa Cruz, principalmente pollos de gran tamaño que no pudieron ser distribuidos oportunamente debido a los bloqueos registrados en las últimas semanas.

Llegó pollo de gran tamaño a los mercados

Comerciantes explicaron que la oferta actual corresponde a unidades de mayor peso, incluso pollos que superan los tres kilos.

“El pollo grande de Santa Cruz está a 10 bolivianos, hay que aprovechar porque ha bajado, ha sido la última semana”, señaló una vendedora del mercado Calatayud.

Otra comerciante explicó que existe bastante producto disponible debido a que varios pollos quedaron retenidos durante los bloqueos y ahora llegaron a los mercados. “Hay bastante pollo grande, arriba de tres kilos que no pudo salir por los bloqueos y la gente tiene que aprovechar”, indicó.

Las vendedoras señalaron que esta reducción podría mantenerse por algunos días, aunque advirtieron que la próxima semana el precio podría presentar variaciones.

“Esta semana más y luego se termina, por el momento hay harto”, comentó otra comerciante.

Amas de casa aprovechan el bajo precio

La reducción del precio fue bien recibida por las familias cochabambinas, quienes acudieron a los mercados para adquirir el producto y aprovechar la oferta.

Algunas compradoras señalaron que el costo actual les permite llevar mayor cantidad de pollo para sus hogares e incluso para actividades familiares.

“Por el precio me animé a llevar bastante producto para celebrar un cumpleaños. Estamos aprovechando, hace un mes estaba por los cielos el precio”, manifestó una ama de casa. Debido al bajo costo, algunas personas llegaron a comprar hasta cinco pollos o alrededor de 20 kilos para abastecerse mientras se mantiene la oferta.

Los comerciantes recomendaron a la población aprovechar los precios actuales, ya que anticiparon que el valor del producto podría cambiar en los próximos días conforme disminuya la cantidad disponible en los mercados.

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