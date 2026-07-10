Congelan precio del combustible : ¿Qué establece el Decreto Supremo 5652?

El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5652, que amplía por seis meses el congelamiento del precio de los combustibles, manteniendo sin modificaciones el costo de la gasolina, el diésel, el GLP, el gas natural vehicular y otros derivados del petróleo hasta el 13 de enero de 2027.

Propósito y medidas establecidas

La medida busca evitar que las fluctuaciones del dólar repercutan en el precio final de los carburantes y otorgar un periodo para trabajar en una reestructuración del sector energético y evaluar una futura política de precios.

La norma también autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a transferir hasta Bs 1.000 millones a YPFB para cubrir la diferencia entre los costos de importación y el precio de paridad del petróleo crudo.

Con el decreto se mantienen los precios vigentes: la gasolina especial en Bs 6,96 por litro, el diésel en Bs 9,80, la gasolina premium en Bs 11 y el GLP en Bs 2,25 por kilogramo, por lo que una garrafa continuará costando Bs 22,50.

Subsidios de carburantes, ¿beneficio o perjuicio?

El Gobierno aseguró que la subvención a los combustibles continuará durante el periodo de congelamiento, mientras se mantenga el mecanismo de estabilización.

Sin embargo, el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos advirtió que la medida no es sostenible a largo plazo y consideró que mantener los subsidios podría agravar el desabastecimiento.

"El no quitar los subsidios es ir camino al desabastecimiento. Es mejor tener una gasolina con cuatro bolivianos más que hacer tres días de cola en una estación de servicio", afirmó.

Ríos sostuvo además que Bolivia no puede continuar subsidiando los hidrocarburos indefinidamente y remarcó que será necesario aplicar incentivos para atraer inversiones y reactivar la exploración de gas y petróleo.

"Bolivia necesita volver a producir lo que tiene bajo el subsuelo y para eso necesitamos incentivos reales", señaló.

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