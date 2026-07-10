El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, calificó como un "grave error" la decisión del Gobierno nacional de mantener congelado por seis meses más el precio de los combustibles y sostuvo que la fijación de precios por parte del Estado no resolverá la escasez de diésel y gasolina.

Las declaraciones fueron realizadas luego de que el Ejecutivo aprobara los decretos supremos N° 5652 y N° 5653, que introducen cambios en la política de hidrocarburos y tributaria.

“Me parece que ese es un grave error. Cuando hay fijación de precios, cuando el Estado se mete a poner fijo algo, es que se vienen las crisis”, afirmó la autoridad departamental.

Velasco consideró que la apertura para que privados importen y comercialicen combustibles debió aplicarse desde noviembre del año pasado. A su juicio, mantener un precio regulado mientras exista un mercado con valores superiores impedirá normalizar el abastecimiento.

“Las colas van a seguir porque el precio está a la mitad en otro lugar. Entonces, no hay un equilibrio ahí”, manifestó.

Asimismo, expresó su preocupación porque, según indicó, después de ocho meses de gestión del actual Gobierno persisten los problemas de abastecimiento.

“Es preocupante que ocho meses después de haber asumido el nuevo Gobierno sigamos con el mismo problema. No hay diésel, no hay gasolina y la producción de los productores del agro de Santa Cruz está empezando a sufrir”, señaló.

El gobernador también afirmó que la escasez incentiva el mercado informal de combustibles, ya que, según dijo, algunos productores buscan otras alternativas para abastecerse y continuar con sus campañas agrícolas.

En ese contexto, sostuvo que la solución pasa por liberar el precio de los combustibles y adecuarlo al mercado internacional.

“La medida es liberar el precio de los combustibles al mercado internacional. No podemos seguir subsidiando eso. Hay que liberar, hay que sincerar”, expresó.

Finalmente, Velasco aseguró que las acciones adoptadas hasta el momento no han logrado resolver el problema del abastecimiento.

“Claramente son medidas que no han dado la solución porque sigue habiendo filas de gasolina y de diésel en todo el país. Las medidas que se han tomado no son las medidas necesarias”, concluyó.

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