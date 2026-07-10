Conozca quiénes podrán acceder al nivel inicial el 2027, según la disposición del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación determinó que las inscripciones para el primer año de escolaridad del Nivel Inicial de la gestión 2027 se habilitarán únicamente para los menores que cumplan cuatro años de edad hasta diciembre de 2026.

De acuerdo al comunicado emitido por la institución gubernamental, esta medida responde directamente a la necesidad de mitigar los efectos perjudiciales detectados al adelantar la escolaridad sin respetar los procesos biológicos de la infancia.

Las autoridades fundamentan esta decisión en función de la evidencia científica y la experiencia en docencia acumulada sobre el aprendizaje temprano. En este sentido, advierten explícitamente sobre el riesgo de que, ante una escolarización prematura, el menor no logre estar alineado a las exigencias educativas.

Esta disposición oficial busca proteger de manera integral el normal desarrollo neurológico y socioemocional de todos los niños postulantes. Por este motivo, el proceso de inscripción requerirá de forma obligatoria la previa comprobación de documentos para validar la edad declarada.

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