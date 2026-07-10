¡Misión cumplida! La Policía Boliviana jubila y despide con honores a sus canes más veteranos

En un acto cargado de emotividad y reconocimiento institucional, la Policía Boliviana rindió un homenaje a sus canes de servicio, disponiendo la jubilación y el ascenso de los ejemplares que culminaron su etapa operativa. El evento coincidió con la conmemoración del LXI Aniversario de Creación del Centro de Adiestramiento de Canes.

La ceremonia contó con la participación del Comandante General de la Policía Boliviana, Gral. 1ro. Mirko Antonio Sokol Saravia, quien, junto a los guías policiales, encabezó la entrega de distinciones a los animales por su desempeño en tareas de prevención, búsqueda, rescate y combate a la delincuencia.

Disciplina y lealtad institucional

Durante el desarrollo del acto, las autoridades policiales destacaron que los ejemplares jubilados cumplieron sus funciones bajo los principios de lealtad, disciplina y valentía, convirtiéndose en piezas clave para la seguridad ciudadana y el apoyo en operativos de alta complejidad.

"Se destaca la invaluable contribución de nuestros canes policiales en las tareas de prevención, búsqueda, rescate y lucha contra el delito", manifestó el Comandante General durante su intervención en el evento.

Un retiro digno

La jubilación y despedida con honores marca el fin de la vida laboral de estos animales dentro de la institución del orden. Con este homenaje formal, la Policía Boliviana busca reconocer el legado de entrega y el servicio brindado por los canes, asegurando que pasen a una etapa de descanso tras años de acompañamiento continuo a sus guías y a la sociedad.

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Fotos: Policía Boliviana.

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