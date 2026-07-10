Conozca los espacios que abrirán sus puertas por la Larga Noche de Museos

La Paz vivirá este sábado una nueva versión de la Larga Noche de Museos, una actividad que invita a la población a recorrer distintos espacios culturales de la ciudad en horarios extendidos y con propuestas para todas las edades.

Durante la jornada, decenas de museos, galerías, archivos, teatros, instituciones públicas, universidades y centros culturales abrirán sus puertas con exposiciones, visitas guiadas, música, arte, historia, ciencia, literatura, cine y experiencias interactivas.

¿Qué es la Larga Noche de Museos?

La Larga Noche de Museos es una jornada cultural pensada para acercar el patrimonio a la población. A diferencia de una visita tradicional, esta actividad permite recorrer varios espacios en una misma tarde o noche, conocer lugares que muchas veces pasan desapercibidos y vivir experiencias especiales preparadas para la ocasión.

No se trata solo de mirar cuadros o vitrinas. También es una oportunidad para aprender sobre la historia del país, descubrir archivos antiguos, visitar edificios patrimoniales, conocer colecciones arqueológicas, participar en actividades familiares y acercarse a expresiones artísticas contemporáneas.

Arte, identidad y patrimonio

Uno de los recorridos más recomendados para quienes disfrutan del arte puede comenzar por el Museo Nacional de Arte, ubicado en la calle Comercio, esquina Socabaya, que atenderá de 16.00 a 24.00 con la muestra permanente “Bolivia 200: Arte, identidad y futuro”, además de exposiciones temporales con obras de Goya, Dalí, Javier Ramos Aldana, Max Aruquipa y un homenaje a Genaro Ibáñez.

También destacan la Casa Museo Inés Córdova – Gil Imaná, el Museo Fernando Montes y el Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado, espacios que permitirán conocer el legado de importantes artistas bolivianos y recorrer distintas etapas del arte nacional.

Historia viva en el centro paceño

Para quienes buscan un recorrido más histórico, la calle Jaén y sus alrededores serán una parada clave. La Casa de Murillo abrirá de 15.00 a 24.00 con bienes patrimoniales vinculados a la Revolución de 1809 y una muestra de pintura religiosa de los siglos XVIII y XIX.

En la misma lógica, el Museo del Litoral Boliviano permitirá revivir episodios de la Guerra del Pacífico mediante retratos, fotografías, armas, uniformes, banderas y material audiovisual.

La Vicepresidencia, a través del Museo, Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, también abrirá sus puertas con documentos históricos resguardados desde 1825, entre ellos el Acta de la Independencia, el documento original del Himno Nacional y periódicos del siglo XIX.

Ciencia, astronomía y experiencias interactivas

La Larga Noche de Museos también tendrá opciones para quienes buscan una experiencia más didáctica y científica. La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) abrirá museos, laboratorios, bibliotecas y centros culturales en distintos espacios.

Uno de los atractivos será el Observatorio Astronómico de Cota Cota, donde los visitantes podrán conocer una piedra lunar traída por la misión Apolo 17, una bandera boliviana que estuvo en la Luna y realizar observaciones del Sol, Venus, Júpiter y otros cuerpos celestes mediante telescopios especializados.

Para niñas, niños y familias, el Espacio Interactivo Memoria y Futuro Pipiripi, frente al parque Laikacota, abrirá de 14.00 a 23.00 con la experiencia “Los Noctámbulos”, una propuesta para descubrir la biodiversidad nocturna de La Paz mediante juegos, narraciones, observación del cielo, talleres creativos y actividades ambientales.

Opciones para ir en familia

La programación también incluye espacios pensados para familias y públicos diversos. El Parque de las Culturas y de la Madre Tierra, en predios de la antigua Estación Central de Mi Teleférico, abrirá de 18.00 a 22.00 con música, danza, exposiciones al aire libre y actividades recreativas.

El Museo de Muñecas “Elsa Paredes de Salazar” recibirá visitantes de 15.00 a 22.00 con la exposición “Muñecas, mensajeras de la diversidad cultural”, mientras que el Club de Coleccionistas Barbie Bolivia Oficial presentará cerca de un millar de muñecas en la Biblioteca Municipal “Mariscal Andrés de Santa Cruz”, con piezas que incluyen vestimenta típica boliviana y dioramas inspirados en tradiciones nacionales como la Alasita.

Cine, literatura y teatro

La noche también tendrá espacio para los amantes del cine y los libros. La Cinemateca Boliviana abrirá de 16.00 a 22.00 con visitas guiadas a su archivo fílmico, proyecciones de cortometrajes digitalizados, concursos, trivias, dioramas y exhibiciones de cosplay.

La Cámara Departamental del Libro de La Paz atenderá de 16.00 a 23.00 con la propuesta “Rumbo a los 30 años de la FIL”, que incluirá la Bodeguita del Libro Boliviano, literatura infantil, ilustración en vivo, lecturas dramatizadas, slam poético y firma de libros con autores.

El Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez también formará parte del circuito con recorridos guiados por su tramoya, puente técnico, salón Tío Ubico y otros ambientes históricos, además de relatos sobre su emblemático fantasma.

Cómo planificar el recorrido

Para aprovechar mejor la jornada, se recomienda elegir previamente una ruta por zonas. Una opción es concentrarse en el centro paceño, donde se encuentran espacios como el Museo Nacional de Arte, Casa de Murillo, Museo del Litoral, Tambo Quirquincho, Teatro Municipal, Cámara de Diputados y Vicepresidencia.

Otra alternativa es optar por un recorrido familiar, combinando el Parque de las Culturas, el Pipiripi, el Museo de Muñecas y la muestra de Barbie. Para quienes buscan ciencia y conocimiento, la UMSA y el Observatorio Astronómico pueden ser una de las paradas más atractivas.

También es importante tomar en cuenta los horarios, ya que no todos los espacios cerrarán a medianoche. Algunos atenderán hasta las 20.00, 21.00 o 22.00, mientras que otros permanecerán abiertos hasta las 23.30 o 24.00.

Recomendaciones para los visitantes

Las autoridades y organizadores recomiendan asistir con ropa abrigada, calzado cómodo y planificar los traslados con anticipación. También se sugiere priorizar tres o cuatro espacios para evitar recorridos apresurados y revisar los horarios de cada actividad antes de salir.

En el caso de asistir con niñas, niños o personas adultas mayores, lo ideal es elegir rutas cortas, con espacios cercanos entre sí y actividades interactivas.

Una jornada para valorar el patrimonio

La Larga Noche de Museos no solo permite visitar espacios culturales. También busca fortalecer la relación de la ciudadanía con su historia, su memoria y su identidad.

En una sola noche, los visitantes podrán pasar de una colección arqueológica a un archivo histórico, de una exposición de arte contemporáneo a un teatro patrimonial, o de una experiencia científica a una muestra de cultura popular.

La actividad se consolida así como una de las jornadas culturales más esperadas de La Paz, donde la ciudad se convierte en un gran museo abierto.

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