CEPAL: Bolivia registra superávit en comercio de fertilizantes

Bolivia registró un superávit en la balanza comercial de fertilizantes, según un informe especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que analiza los impactos económicos de las recientes hostilidades en Irán y sus alrededores.

De acuerdo con el reporte, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe presenta déficits en el comercio de fertilizantes. Sin embargo, Bolivia y Trinidad y Tobago aparecen como las principales excepciones en la región.

Saldo positivo de 0,1% del PIB

El gráfico de la CEPAL sobre la balanza comercial de fertilizantes en 2024 muestra que Bolivia registró un saldo positivo equivalente al 0,1% del PIB, mientras que Trinidad y Tabago alcanzó un superávit de 1,6% del PIB.

En contraste, países como Paraguay, Nicaragua, Belice, Suriname y Brasil figuran con déficits, lo que refleja una mayor dependencia de las importaciones de fertilizantes.

Contexto internacional complejo

El informe advierte que el encarecimiento de los fertilizantes representa un riesgo para los rendimientos agrícolas y puede ejercer presión sobre los precios de los alimentos.

La CEPAL señala que las disrupciones internacionales afectaron las cadenas de suministro de fertilizantes, especialmente por el aumento del precio del gas natural y las restricciones en la oferta global. En abril de 2026, los precios de los fertilizantes se ubicaron 44% por encima de los niveles de febrero, mientras que la urea registró un alza de 82%.

Menor exposición frente al choque externo

El superávit boliviano en fertilizantes representa una posición relativamente favorable frente a otros países de la región, que enfrentan mayores riesgos por el incremento de precios y eventuales restricciones de oferta.

Según el análisis, los países importadores netos de energía y fertilizantes pueden sufrir presiones sobre su balanza comercial, disponibilidad de divisas y precios internos, lo que podría amplificar el impacto del choque externo en sus economías.

Riesgo para alimentos y producción agrícola

La CEPAL advierte que el aumento de los precios de fertilizantes puede afectar la producción agrícola, reducir rendimientos y trasladarse gradualmente al precio de los alimentos.

Aunque Bolivia aparece con saldo positivo en el comercio de fertilizantes, el contexto regional sigue siendo vulnerable debido a los mayores costos de energía, transporte e insumos agrícolas.

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