Avicultores fijan un nuevo costo para el kilo vivo y reducen la producción

Los productores avícolas de Santa Cruz se declararon este viernes en estado de emergencia tras advertir que atraviesan una de las peores crisis de los últimos años. Como parte de las medidas adoptadas en una magna asamblea, el sector determinó fijar el precio del kilogramo de pollo vivo en Bs 8 a partir de la fecha y reducir en un 20% la carga de pollitos bebé en las granjas.

La decisión fue anunciada por Winston Ortiz, presidente de la Asociación de Avicultores de Pollos Parrilleros (Avipar), quien explicó que la reducción de la carga representa que cerca de cinco millones de pollitos bebé dejarán de ingresar a las granjas, como una medida para enfrentar los desequilibrios económicos que afectan a la actividad.

“Todo el estamento avícola departamental, reunido en magna asamblea con todos los presidentes y productores, determinó estas conclusiones”, manifestó Ortiz al dar lectura a las resoluciones adoptadas.

Entre los principales puntos aprobados figura la declaratoria de emergencia del sector, el establecimiento del precio del pollo vivo en Bs 8 por kilogramo y la disminución del 20% en la producción.

Asimismo, los avicultores acordaron conformar una comisión que sostendrá reuniones con el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, con el objetivo de gestionar la autorización de puestos de venta directa en los mercados para los productores.

Otra de las determinaciones establece que el sector no aceptará nuevos incrementos en el costo de los insumos avícolas, argumentando que estos ya fueron ajustados cuando el dólar alcanzó una cotización de Bs 14 en el mercado paralelo.

Finalmente, la comisión avícola departamental solicitará una reunión con el jefe distrital del Senasag para pedir formalmente la ampliación del vacío sanitario a 30 días, además de una pausa administrativa para toda la cadena avícola.

Las resoluciones fueron aprobadas al cierre de la asamblea realizada este viernes, en la que el sector advirtió que continuará evaluando nuevas acciones si no mejoran las condiciones económicas que afectan a la producción avícola.

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