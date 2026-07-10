Cooperativistas denuncian alza de insumos por el dólar y piden frenar especulación

El incremento del tipo de cambio del dólar continúa generando preocupación en distintos sectores productivos del país. Cooperativistas denunciaron que el encarecimiento de la divisa elevó considerablemente el costo de los insumos necesarios para sus actividades.

Asimismo, denunciaron que algunos proveedores estarían incrementando los precios por encima del impacto real del tipo de cambio y solicitaron a las autoridades revisar esta situación.

Cotización del dólar flexible continúa incrementando

Este viernes 10 de julio, el Banco Central de Bolivia fijó el tipo de cambio oficial flexible en Bs 10,24 por dólar, valor vigente hasta las 20:00, cuando se publicará una nueva cotización.

El constante incremento del dólar también generó reacciones en la Asamblea Legislativa. Parlamentarios plantearon analizar mecanismos que permitan establecer un límite a las variaciones del tipo de cambio.

“Sería importante tener un margen de un precio, pero también un tope hacia arriba; no más de 10 bolivianos sería un límite”, sostuvo Nicanor Cochi, senador del PDC.

Desde otras bancadas señalaron que la evolución del tipo de cambio debe ser evaluada por el Banco Central, mientras diputados de Alianza Libre advirtieron que, mientras no exista mayor disponibilidad de divisas, continuará la presión especulativa sobre el mercado.

Ejecución presupuestaria

Por su parte, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, anunció que solicitará ajustes normativos para flexibilizar la ejecución presupuestaria de los gobiernos municipales frente a la volatilidad del dólar.

“Si el presupuesto se formula con un tipo de cambio y cuando se ejecuta el dólar ya subió, muchas obras no se van a poder desarrollar. Necesitamos mecanismos de ajuste más ágiles”, explicó la autoridad.

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