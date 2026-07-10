Bolivia mejora su imagen financiera: riesgo país cae y se acerca a los 400 puntos

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que Bolivia se aproxima nuevamente a la base de los 400 puntos básicos en el riesgo país, un indicador que refleja la percepción de los mercados internacionales sobre la economía de un Estado y sus condiciones para atraer inversión y financiamiento.

Señaló que esta reducción es resultado de una mejora progresiva en la evaluación internacional del país, luego de varios años en los que Bolivia registró una tendencia negativa en sus calificaciones de riesgo.

“Finalmente, la última noticia que se ha dado ayer es la caída del riesgo país. Estamos volviendo a acercarnos a la base de los 400 puntos básicos; de nuevo esto tiene que ver con la confianza del sector externo”, afirmó Espinoza.

El ministro explicó que este cambio comenzó a evidenciarse desde enero, cuando por primera vez en más de cinco años Bolivia dejó atrás una trayectoria de constantes reducciones en sus calificaciones y empezó a registrar mejoras.

En ese contexto, indicó que Fitch Ratings elevó la calificación del país de CCC- a CCC y modificó la perspectiva de negativa a positiva, una señal que, representó una mejora en la confianza de los mercados internacionales.

Posteriormente, señaló que Moody’s realizó una mejora de dos escalones en la calificación de Bolivia, mientras que hacia finales de marzo Standard & Poor’s (S&P) aplicó un ajuste favorable tanto en la nota crediticia como en la perspectiva del país.

Bloomberg confirma mejora regional del riesgo país

La tendencia de reducción del riesgo país de Bolivia coincide con el comportamiento registrado en América Latina durante el primer semestre de 2026. De acuerdo con un informe publicado por el portal económico Bloomberg Línea, todos los países de la región registraron una mejora en el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), conocido como riesgo país.

El reporte señala que el EMBI promedio ponderado de América Latina bajó de 308 a 251 puntos, debido al mejor desempeño de los bonos soberanos y a una disminución de los rendimientos exigidos por los inversionistas.

En el caso de Bolivia, el informe destaca que el país redujo su indicador de 673 puntos al cierre de 2025 a 424 puntos hasta el 30 de junio de 2026, ubicándose entre las economías que lograron una mayor disminución del riesgo financiero.

Bolivia entre los países que más redujeron su indicador

Según Bloomberg Línea, Bolivia forma parte del grupo de países que registraron importantes mejoras junto con Argentina y Ecuador.

Los datos del informe muestran que:

Bolivia: redujo su riesgo país de 673 a 424 puntos.

Argentina: pasó de 561 a 424 puntos.

Ecuador: bajó de 492 a 415 puntos.

El reporte también señala descensos en otras economías de la región, como Brasil, cuyo riesgo país pasó de 196 a 177 puntos, y México, que disminuyó de 222 a 202 puntos.

Con estos resultados, el Gobierno sostiene que la caída del riesgo país y las mejoras en las calificaciones internacionales reflejan una recuperación de la confianza externa hacia Bolivia, mientras que el indicador continúa siendo observado por los mercados como una referencia para medir las condiciones de inversión y acceso al financiamiento internacional.

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