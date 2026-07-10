Así cotiza el dólar paralelo al cierre de este viernes 10 de julio

El mercado cambiario informal cerró la jornada de este viernes con una leve tendencia a la baja tras haber alcanzado sus picos máximos a mediodía, mientras que el dólar oficial continúa su tendencia al alza bajo el nuevo esquema de flexibilización dispuesto por las autoridades.

Al final de la tarde de hoy, el llamado dólar paralelo se estabilizó en una cotización de Bs 10,52 para la compra y Bs 10,57 para la venta.

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Fluctuación a lo largo del día

La divisa estadounidense mostró un comportamiento volátil durante la jornada. En las primeras horas de la mañana, arrancó con variaciones mínimas, oscilando en un rango de entre Bs 10,53 y Bs 10,52. Sin embargo, hacia la mitad del día, la presión sobre la moneda extranjera empujó el precio al alza, llegando a tocar los Bs 10,57 para la compra y Bs 10,61 para la venta a mediodía, antes de ceder terreno por la tarde.

Brecha cambiaria y el dólar oficial

Según la última referencia del Banco Central de Bolivia (BCB), la cotización oficial se ubica en Bs 10,24, lo que representa un aumento frente a los Bs 10,10 registrados el día de ayer.

BCB

Este movimiento responde a la dinámica del nuevo régimen de tipo de cambio flexible implementado recientemente por las autoridades económicas, el cual busca reducir gradualmente la brecha con el mercado paralelo y oxigenar la disponibilidad de divisas en el sistema financiero formal.

Con estos últimos datos, la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo para la venta se sitúa en 33 centavos, reflejando una ligera compresión debido al ajuste al alza de la cotización estatal.

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