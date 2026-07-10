TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

Conductores aguardan por largas horas para abastecerse de combustible en Santa Cruz

Tanto el transporte público como el privado lamentan las severas complicaciones debido a los tiempos de espera en los surtidores de la capital cruceña.

Ximena Rodriguez

10/07/2026 18:59

Agregar Reduno en
Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El suministro de carburantes enfrenta un escenario preocupante, de acuerdo a lo que indican los conductores de vehículos de Santa Cruz. Las inmediaciones de los surtidores registran un congestionamiento inusual que, de acuerdo a los ciudadanos, altera el tráfico y ralentiza las actividades habituales.

Las hileras de automóviles particulares y de alto tonelaje se extienden por varias cuadras a la espera de cisternas de reabastecimiento. En este sentido, los choferes indican que la falta de reportes sobre la llegada del producto incrementa el perjuicio para quienes están aguardan reabastecerse con combustible.

Ante esta situación, también indican que las jornadas laborales se ven severamente interrumpidas debido al tiempo muerto que exige la búsqueda de gasolina y diésel.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD