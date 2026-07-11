¿La versión femenina de Haaland? Modelo rusa sorprende por su increíble parecido

Lo que comenzó como un video familiar terminó convirtiéndose en un fenómeno de las redes sociales. La modelo rusa Anastasia Kostromitina, de 24 años, se volvió viral por su impresionante parecido físico con el delantero noruego Erling Haaland, una de las grandes figuras del Mundial 2026.

La grabación, publicada por su madre, la influencer Mariya Kostromitina, muestra a Anastasia recreando algunas de las expresiones, poses y celebraciones más características del atacante de Noruega. En pocas horas, el video acumuló millones de reproducciones y miles de comentarios de usuarios que aseguraban que ambos parecían "gemelos".

De la sorpresa a la aceptación

Aunque la comparación generó todo tipo de reacciones, la modelo confesó que al principio no le agradaba que la relacionaran con el futbolista.

Según contó, desde hace aproximadamente cuatro años recibe comentarios sobre el parecido, pero inicialmente no entendía por qué tantas personas insistían en compararla con Haaland.

"Al principio no entendía cómo podía parecerme a él. Luego me sentí un poco ofendida", reveló, al admitir que atravesó "todas las etapas de la negación" antes de aceptar la situación.

Convirtió el parecido en parte de su contenido

Con el paso del tiempo, Anastasia decidió tomarse la comparación con humor y comenzó a recrear fotografías y gestos del delantero noruego en sus redes sociales, publicaciones que rápidamente se hicieron virales.

La joven, que ha trabajado para reconocidas marcas internacionales como Dyson, Uniqlo, Clarins y Lamoda, aseguró que hoy considera un cumplido que la comparen con una de las mayores estrellas del fútbol mundial.

Además, afirmó que la mayoría de los comentarios han sido positivos y que las críticas forman parte de la dinámica de las redes sociales.

El Mundial impulsó el fenómeno

La popularidad del video coincidió con el gran momento que atraviesa Erling Haaland en el Mundial 2026, donde lidera a la selección de Noruega y acapara la atención de los aficionados.

Aunque no existe ningún vínculo entre el futbolista y la familia Kostromitina, el asombroso parecido físico fue suficiente para convertir a la modelo rusa en tendencia internacional y abrir un divertido debate entre los usuarios sobre si realmente podrían pasar por familiares.



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