Millonario y exclusivo regalo de Ronaldo desató la locura total del streamer Speed

El Mundial 2026 se quedó sin una de sus máximas figuras tras la sorpresiva eliminación de la selección de Portugal a manos de España en la ronda de octavos de final. Pese a que el astro luso no pudo brillar en la cancha, su nombre volvió a los reflectores globales por un notable gesto fuera de los campos de juego.

El delantero cumplió una promesa especial dedicada al famoso streamer estadounidense Speed, quien ha sido uno de sus seguidores más fieles durante la competencia. El obsequio llegó a manos del creador de contenido mientras presenciaba el partido de cuartos de final entre las escuadras de España y Bélgica.

Un tesoro de valor incalculable

La promesa original dependía de que el conjunto portugués clasificara a la ronda de los mejores ocho equipos del torneo, una condición que finalmente no se llegó a concretar. Sin embargo, el atacante decidió enviar el paquete que dejó completamente boquiabierto al influencer frente a los miles de aficionados en la platea.

El contenido del paquete consistía en los exclusivos botines dorados Nike Mercurial Superfly 11 CR7 Gold Scorpion que el capitán utilizó en el torneo. Esta pieza de colección es tan codiciada que en todo el planeta solamente existen dos pares fabricados con las especificaciones exactas del jugador.

El impacto en el mercado del deporte

La reacción de Speed no se hizo esperar y combinó gritos de euforia con lágrimas de incredulidad ante las cámaras de transmisión. De acuerdo al medio TyC, los analistas deportivos señalan que el valor de este calzado personalizado del último mundial de la estrella podría superar fácilmente el millón de dólares en las subastas.

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