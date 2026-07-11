¡Solo habrá un ganador! Bellingham y Haaland pondrán su amistad a prueba esta tarde

La amistad quedará de lado por 90 minutos. Este sábado, Inglaterra y Noruega se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Mundial 2026, en un duelo que tendrá como principales protagonistas a dos de las grandes figuras del fútbol europeo: Jude Bellingham y Erling Haaland.

Los mediocampistas y delanteros, respectivamente, buscarán liderar a sus selecciones hacia las semifinales, aunque el resultado también marcará el fin del sueño mundialista para uno de ellos.

Del Borussia Dortmund al Mundial

La historia de amistad entre ambos comenzó en el Borussia Dortmund de Alemania, donde compartieron vestuario entre 2020 y 2022. Haaland llegó al club a principios de 2020 y Bellingham se incorporó meses después, formando una sociedad que rápidamente destacó dentro y fuera del campo.

Durante ese periodo, ambos futbolistas consolidaron una estrecha relación que quedó reflejada en múltiples celebraciones, entrenamientos y publicaciones en redes sociales, ganándose el cariño de los aficionados.

Hoy, ese vínculo se transforma en una rivalidad deportiva, con un boleto a las semifinales del Mundial en juego.

Dos líderes con un mismo objetivo

Jude Bellingham, de 23 años, es el motor del mediocampo inglés y una de las principales figuras de la selección dirigida por Inglaterra, que llega tras eliminar a México en los octavos de final con un ajustado triunfo por 3-2.

Del otro lado estará Erling Haaland, de 25 años, quien encabeza el ataque de Noruega después de una destacada actuación frente a Brasil, partido en el que anotó un doblete para sellar la histórica clasificación de su selección.

Aunque ambos nacieron en Inglaterra, Haaland representa a Noruega debido a sus raíces familiares y a que creció en ese país desde muy pequeño, mientras que Bellingham defiende a la selección inglesa, según el portal El Heraldo.

Posibles alineaciones

Noruega mantendría la base del equipo que sorprendió al eliminar a Brasil. El probable once estaría conformado por Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem y David Moller Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg y Martin Odegaard; Antonio Nusa, Alexander Sorloth y Erling Haaland.

Inglaterra, por su parte, apostaría nuevamente por Jude Bellingham como conductor del mediocampo, acompañado por Harry Kane como principal referencia ofensiva, en busca de mantener el nivel mostrado en la fase anterior.

Solo uno seguirá en carrera

Más allá de la amistad que los une desde sus años en Alemania, Bellingham y Haaland saben que este sábado no habrá espacio para concesiones. Uno continuará soñando con levantar la Copa del Mundo y el otro se despedirá del torneo, en uno de los enfrentamientos más atractivos de los cuartos de final.

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