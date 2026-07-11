¿Lo comprarías? Ni camisetas ni balones: la FIFA vende fragmentos del césped de la final del Mundial 2026

La FIFA lanzó uno de los artículos de colección más exclusivos para los aficionados al fútbol: fragmentos auténticos del césped donde se disputará la final de la Copa Mundial 2026. Cada pieza forma parte de una edición limitada y tiene un precio de 450 dólares, sin incluir costos de envío ni impuestos de importación.

El organismo explicó que cada fragmento del terreno de juego será retirado una vez concluya el partido decisivo del torneo y quedará encapsulado de forma permanente en un bloque de acrílico de alta calidad, diseñado para preservar el material original.

Crédito: FIFA store

Además del césped, el objeto incorpora una memoria USB integrada y un certificado de autenticidad que acredita el origen del fragmento. El producto se entrega en una caja con acabados especiales y forma parte de la denominada "Edición de la Fundación", dirigida a coleccionistas y seguidores del fútbol.

La preventa se realizó a través de la tienda oficial de la FIFA y, debido a la alta demanda, el artículo ya aparece como agotado. Según las condiciones de venta, los envíos comenzarán únicamente después de la final del Mundial 2026, una vez concluido el proceso de recolección y encapsulado del césped.

Crédito: FIFA store

Los tiempos estimados de entrega serán de entre tres y diez días hábiles, dependiendo del país de destino. Para Estados Unidos el plazo será de tres a siete días; para México y Reino Unido, de cuatro a seis; para Canadá, de cuatro a diez; mientras que para la Unión Europea y otros países se estima un periodo de entre cuatro y seis días hábiles.

Con esta iniciativa, la FIFA apuesta por ofrecer un recuerdo único de la máxima cita del fútbol, transformando una parte del terreno de juego en un objeto de colección que solo estará disponible para un número limitado de compradores.

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