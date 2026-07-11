Red Uno acompañó en exclusiva la preparación de Argentina en Kansas

La selección argentina completó este viernes su último entrenamiento en Kansas antes del decisivo encuentro frente a Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026.

Red Uno estuvo presente en la práctica como el único medio de comunicación boliviano acreditado para cubrir el entrenamiento del vigente campeón del mundo, llevando en directo todos los detalles de la preparación del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Durante los 15 minutos abiertos a la prensa, el plantel realizó trabajos de activación bajo una temperatura cercana a los 35 grados. Lionel Messi participó con normalidad de la sesión y se perfila como titular para el compromiso.

Además, desde el campamento argentino se pudo confirmar que Lautaro Martínez iniciará el partido desde el primer minuto en el ataque albiceleste. En la práctica también estuvieron presentes integrantes del cuerpo técnico como Walter Samuel y Pablo Aimar, quienes supervisaron los últimos ajustes antes del encuentro.

La expectativa por el duelo quedó reflejada en la amplia cobertura periodística. Alrededor de 280 periodistas de distintos países asistieron al entrenamiento.

Por su parte, Suiza también cerró su preparación con la ilusión de alcanzar por primera vez una semifinal, en un encuentro que promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

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