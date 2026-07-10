España vs. Bélgica: ¿A quién se rindió homenaje con el minuto de silencio?

Antes del inicio del partido entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026, los jugadores realizaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los incendios registrados en Almería, España.

El gesto se llevó a cabo después de la ceremonia de ingreso y la entonación de los himnos, cuando ambos planteles se reunieron alrededor del círculo central del campo de juego.

Incendio de gran magnitud

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio forestal fue clasificado como un desastre de gran magnitud y dejó al menos 12 personas fallecidas, 19 desaparecidas y ocho heridas, cuatro de ellas en estado crítico.

El fuego también afectó unas 3.150 hectáreas y obligó a evacuar a cerca de 600 personas, mientras continúan las tareas de búsqueda y asistencia en la zona.

FIFA volvió a realizar un gesto de solidaridad

La decisión de realizar el minuto de silencio se suma a otros homenajes impulsados por la FIFA durante el Mundial 2026 para visibilizar tragedias y problemáticas internacionales. Según TN, una medida similar ya se había tomado anteriormente tras los terremotos registrados en Venezuela.

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