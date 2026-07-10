Los dueños del arco: los 8 arqueros que hicieron historia en el Mundial 2026

En un Mundial marcado por partidos cerrados, defensas organizadas y diferencias mínimas en el marcador, hubo una figura que brilló más que nunca: el arquero.

Mientras las grandes estrellas buscaban goles y récords ofensivos, otros nombres se ganaron un lugar en la historia desde el último rincón de la cancha. Algunos salvaron a sus selecciones contra gigantes del fútbol; otros rompieron marcas y varios se transformaron en héroes inesperados.

Hasta los cuartos de final, estos son los ocho arqueros que hicieron del Mundial 2026 una Copa inolvidable.

1. Unai Simón (España): el muro del Mundial

España llegó a los cuartos de final sin recibir goles y detrás de esa campaña aparece la figura de Unai Simón.

El arquero del Athletic Club no solo aportó seguridad bajo los tres palos, sino que se convirtió en un auténtico líbero, clave para el estilo de posesión y presión alta de la selección española.

Aunque antes del torneo algunos sectores pedían oportunidades para otros arqueros como David Raya o Joan García, el técnico Luis de la Fuente mantuvo su confianza y Simón respondió con una marca histórica: la mayor racha de imbatibilidad en la historia de los Mundiales.

Más que un arquero de grandes atajadas, fue el símbolo de una España que defiende con la pelota.

2. Vozinha (Cabo Verde): el veterano que conquistó al mundo

A sus 40 años llegó al Mundial como un desconocido para muchos, pero salió convertido en una de las grandes historias del torneo.

Josimar “Vozinha” Évora Dias fue clave para que Cabo Verde sorprendiera al mundo. Su actuación ante España y sus intervenciones frente a Argentina lo transformaron en una leyenda instantánea.

Terminó el torneo con 18 atajadas en cuatro partidos y pasó de tener una carrera lejos de los reflectores a convertirse en una celebridad mundial.

Su historia fue una de las grandes películas del Mundial: experiencia, sacrificio y gloria inesperada.

3. Camilo Vargas (Colombia): seguridad y experiencia

A los 37 años, Camilo Vargas confirmó por qué es uno de los referentes de Colombia.

Sin grandes errores y con una enorme regularidad, transmitió tranquilidad a una selección que llegó hasta los octavos de final.

Solo recibió un gol en el torneo y terminó con cuatro vallas invictas y seis atajadas. Aunque no pudo detener penales ante Suiza, su actuación confirmó una carrera construida a base de paciencia y liderazgo.

4. Ørjan Nyland (Noruega): el verdugo de Brasil

El arquero noruego tuvo una de las actuaciones más recordadas del Mundial.

Ante Brasil, en octavos de final, se convirtió en una pesadilla para la ofensiva sudamericana: atajó un penal a Bruno Guimarães y protagonizó una salvada espectacular sobre el final, cuando voló hacia atrás para evitar un gol casi seguro.

Sus 10 atajadas fueron fundamentales para que Noruega eliminara a uno de los favoritos.

5. Eloy Room (Curazao): el hombre del récord mundial

Después de recibir siete goles ante Alemania en el debut, muchos pensaron que su Mundial había terminado.

Pero Eloy Room escribió una historia completamente distinta.

Ante Ecuador realizó 16 atajadas, récord de intervenciones en un partido de Mundial durante los 90 minutos, y fue clave para que Curazao consiguiera su primer punto en la historia de la Copa del Mundo.

Una actuación de reflejos, concentración y resistencia.

6. Oufa Shobeir (Egipto): el arquero que desafió a Messi

Llevaba un apellido histórico. Hijo del legendario Ahmed Shobeir, mundialista con Egipto en Italia 1990, Oufa cargaba con una enorme responsabilidad.

Pero respondió.

En fase eliminatoria atajó penales decisivos y protagonizó una noche inolvidable ante Argentina: le detuvo un penal a Lionel Messi y mantuvo con vida a Egipto durante gran parte del partido.

Aunque su selección terminó eliminada, su nombre quedó asociado a una de las imágenes del torneo.

7. Bart Verbruggen (Países Bajos): la atajada del Mundial

Con apenas 24 años, Verbruggen confirmó que es uno de los grandes proyectos del fútbol europeo.

El arquero del Brighton dejó una de las imágenes más impactantes de la Copa: una intervención increíble en el tiempo suplementario ante Marruecos, donde evitó un gol cantado con una reacción espectacular.

Aunque Países Bajos quedó eliminado por penales, su actuación lo colocó entre los mejores arqueros del torneo.

8. Yassine Bounou “Bono” (Marruecos): especialista en milagros

Bono volvió a demostrar que pertenece a la élite mundial.

El arquero marroquí fue decisivo en los momentos más importantes: eliminó a Países Bajos con dos penales atajados y volvió a aparecer ante Canadá y Francia.

Contra los franceses incluso detuvo un penal a Kylian Mbappé.

Su estadística es impresionante: entre Qatar 2022 y el Mundial 2026 recibió nueve penales y solo dos terminaron en gol.

El Mundial donde ganaron los arqueros

El Mundial 2026 dejó una conclusión clara: los partidos no solo se ganan con goles.

Se ganan con manos firmes, reflejos imposibles y jugadores capaces de resistir cuando todo parece perdido.

Los delanteros escriben titulares, pero esta Copa del Mundo demostró que muchas historias de gloria comienzan bajo los tres palos.

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