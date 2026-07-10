España y Bélgica prometen un duelo de alto voltaje por las semifinales del Mundial 2026

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva. Este viernes 10 de julio, las selecciones de España y Bélgica protagonizarán un atractivo duelo por los cuartos de final, en busca de un lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo.

El compromiso se disputará desde las 15:00 (hora de Bolivia) en el Estadio Los Ángeles, en Inglewood, California, con arbitraje del inglés Michael Oliver. Los aficionados podrán disfrutar de todas las incidencias en vivo por la señal de Red Uno.

España llega invicta y con una histórica solidez defensiva

La selección dirigida por Luis de la Fuente afronta el compromiso con confianza tras completar una campaña casi perfecta y mantener su arco invicto durante todo el campeonato.

En la previa, el entrenador español destacó el momento que vive su equipo.

"Llegamos en una situación ideal. Tenemos a todos los jugadores sanos y podemos elegir entre los 26 futbolistas. Queremos seguir avanzando y estar mejor en la siguiente ronda", afirmó.

España viene de eliminar por 1-0 a Portugal en octavos de final y, además, estableció un nuevo récord de imbatibilidad en los Mundiales, superando la marca histórica de Suiza con más de 559 minutos sin recibir goles.

Su recorrido en el torneo:

Empate 0-0 con Cabo Verde.

Victoria 4-0 sobre Arabia Saudita.

Triunfo 1-0 frente a Uruguay.

Victoria 3-0 contra Austria.

Triunfo 1-0 sobre Portugal.

Bélgica apuesta por su poder ofensivo

Del otro lado estará una Bélgica que llega fortalecida tras golear 4-1 a Estados Unidos en los octavos de final y que busca regresar a unas semifinales mundialistas.

El técnico Rudi García reconoció el favoritismo español, aunque aseguró que su equipo peleará hasta el final.

"España es una de las favoritas para ganar el Mundial. Sabemos la calidad que tiene, pero nosotros también podemos marcar goles. Muchos creen que nos van a eliminar, pero confío plenamente en que estaremos en semifinales", señaló.

Los belgas llegan con una ofensiva que ha mostrado gran efectividad durante el campeonato:

Empate 1-1 con Egipto.

Empate 0-0 frente a Irán.

Victoria 5-1 sobre Nueva Zelanda.

Triunfo 3-2 ante Senegal.

Victoria 4-1 contra Estados Unidos.

Un duelo con historia en los Mundiales

España y Bélgica volverán a verse las caras en una Copa del Mundo en un enfrentamiento que tiene antecedentes memorables.

México 1986: Bélgica eliminó a España en cuartos de final tras una definición por penales.

Italia 1990: España tomó revancha al imponerse por 2-1 en la fase de grupos.

Ahora, ambos buscarán escribir un nuevo capítulo con el objetivo de avanzar a las semifinales del Mundial 2026.

El ganador del encuentro enfrentará en semifinales al vencedor de la otra llave de cuartos de final.

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