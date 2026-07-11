¡Partidazos por un lugar en semifinales! horarios y dónde ver Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza

La Copa del Mundo 2026 entra en su etapa más emocionante con dos encuentros que prometen máxima intensidad. Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza definirán a nuevos semifinalistas en una jornada donde las grandes figuras del torneo buscarán escribir otra página histórica.

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Noruega e Inglaterra protagonizan un duelo europeo histórico

Por la llave 3 del Mundial, Noruega se medirá ante Inglaterra este sábado desde las 17:00 (hora de Bolivia) en un choque que marcará el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia de una Copa del Mundo.

Aunque nunca se cruzaron en un Mundial, ambos equipos tienen una larga historia de enfrentamientos internacionales. En 12 partidos disputados, Inglaterra suma siete victorias, Noruega dos triunfos y registran tres empates.

Los noruegos llegan motivados tras protagonizar una de las grandes sorpresas del campeonato. Liderados por Erling Haaland, autor de los dos goles, derrotaron 2-1 a Brasil y alcanzaron por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo.

El conjunto nórdico avanzó como uno de los equipos más ofensivos del torneo. En la fase de grupos venció 4-1 a Irak y 3-2 a Senegal, aunque cayó 4-1 ante Francia. Posteriormente eliminó a Costa de Marfil por 2-1 en los 16avos de final antes de dar el golpe frente a la Canarinha.

En su cuarta participación mundialista, Noruega vive el mejor momento de su historia. Su anterior mejor actuación había sido alcanzar los octavos de final en Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

Del otro lado estará Inglaterra, una de las selecciones candidatas al título. Los dirigidos por Thomas Tuchel superaron 3-2 a México en octavos de final, con una actuación brillante de Jude Bellingham, autor de un doblete, y Harry Kane, quien convirtió desde el punto penal.

Los ingleses terminaron líderes del Grupo L tras vencer a Croacia (4-2) y Panamá (2-0), además de igualar sin goles ante Ghana. En los 16avos remontaron para imponerse 2-1 a República Democrática del Congo y mantener su invicto.

La selección campeona del mundo en 1966 busca dar otro paso hacia un título que se le niega desde hace seis décadas.

Argentina y Suiza cierran la jornada con un duelo de máxima tensión

El último boleto a semifinales se definirá entre Argentina y Suiza, que se enfrentarán desde las 21:00 (hora de Bolivia) en el estadio Kansas City.

La Albiceleste, vigente campeona del mundo y única representante sudamericana que continúa en carrera, buscará mantenerse en la pelea por el bicampeonato. Su rival será una selección suiza que sueña con alcanzar por primera vez las semifinales de un Mundial.

Argentina llega tras una remontada inolvidable frente a Egipto, al que venció 3-2 en octavos de final. Nuevamente, Lionel Messi fue determinante: el capitán argentino continúa como máximo goleador del Mundial 2026 con nueve tantos y amplió su récord histórico en Copas del Mundo con 21 goles.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo una fase de grupos perfecta. Derrotó 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania para avanzar con puntaje ideal. En los 16avos tuvo que sufrir más de la cuenta ante Cabo Verde, al que venció 3-2 en un partido cargado de emoción.

Con los títulos conquistados en 1978, 1986 y 2022, Argentina busca una hazaña reservada para pocos: conquistar dos Mundiales consecutivos, algo que únicamente lograron Italia y Brasil.

Suiza, por su parte, llega con una defensa que se convirtió en su principal fortaleza. Eliminó a Colombia en una dramática tanda de penales después de igualar sin goles tras 120 minutos y acumula apenas dos goles recibidos en cinco partidos.

El equipo dirigido por Murat Yakin ganó el Grupo B luego de empatar 1-1 con Qatar, golear 4-1 a Bosnia y Herzegovina y vencer 2-1 a Canadá. En los 16avos confirmó su buen momento con un triunfo 2-0 sobre Argelia.

Ahora, la selección helvética intentará romper su historia y alcanzar por primera vez las semifinales mundialistas. Sus mejores actuaciones fueron los cuartos de final logrados en 1934, 1938 y 1954.

El encuentro será dirigido por el árbitro João da Silva Pinheiro.

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