La “Hilera Vikinga” invade Miami antes del histórico duelo entre Noruega e Inglaterra

La pasión por el fútbol salió de los estadios y llegó a las calles de Miami, donde los aficionados de Noruega protagonizaron una colorida celebración antes del esperado partido frente a Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

Miles de seguidores noruegos realizaron la tradicional “Hilera Vikinga”, una coreografía en la que los hinchas levantan los brazos y realizan movimientos sincronizados simulando remar como antiguos guerreros vikingos, acompañados por cánticos y gritos de aliento.

La celebración fue registrada en varios videos que rápidamente se difundieron en redes sociales, convirtiendo nuevamente a los aficionados noruegos en protagonistas del torneo fuera de la cancha.

Una tradición que se volvió símbolo del MundialEl llamado “remo vikingo” o “Viking clap” se transformó en una de las imágenes más reconocidas de la hinchada noruega. Al ritmo del grito “¡Ror!”, los fanáticos coordinan sus movimientos como si estuvieran impulsando una embarcación, creando un ambiente de unidad y fuerza colectiva.

La tradición tomó mayor protagonismo debido al histórico regreso de Noruega a una Copa del Mundo después de 28 años. Los buenos resultados del equipo han despertado una enorme ilusión entre sus seguidores, que ahora sueñan con llegar más lejos en el torneo.

Noruega busca hacer historia ante InglaterraEl encuentro ante Inglaterra representa un momento histórico para Noruega, que disputa por primera vez unos cuartos de final mundialistas. La selección llega motivada tras eliminar a Brasil por 2-1 en los octavos de final y con la esperanza puesta en su principal figura, Erling Haaland.

Por su parte, Inglaterra afronta una nueva oportunidad para romper una larga espera por un título mundial. El conjunto inglés disputará sus cuartos de final número 13 en la historia de la Copa del Mundo y busca avanzar hacia una final que no alcanza desde 1966, cuando conquistó su único campeonato.

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