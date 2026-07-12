“Es real”: el misterioso mensaje que dejó una mujer tras estar 27 minutos sin vida

Una mujer que sufrió un paro cardíaco mientras realizaba una excursión relató una experiencia cercana a la muerte que, según asegura, transformó su manera de entender la vida. Tras permanecer 27 minutos sin signos vitales, despertó y escribió un mensaje de dos palabras que dejó desconcertados a sus familiares: “Es real”.

La historia fue difundida por el portal La Crónica, que señala que la protagonista es Tina Hines, una mujer que sufrió el episodio mientras se encontraba junto a su esposo, Brian.

Según el relato, al verla desvanecida, su esposo entró en pánico y comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaba la llegada de los equipos de emergencia. Los paramédicos continuaron con las labores de reanimación y lograron devolverle los signos vitales.

Durante el traslado al hospital, Tina presentó episodios en los que recuperaba y perdía la conciencia. Finalmente, los médicos consiguieron estabilizarla luego de un periodo cercano a media hora sin respuesta.

El mensaje que desconcertó a su familia

Cuando despertó, Tina aún no podía hablar. En ese momento pidió papel y una lapicera y escribió un mensaje breve que sorprendió a todos: “Es real”.

Su esposo, inicialmente, no comprendió a qué se refería. Pensó que podía hablar del dolor, del hospital o de lo que estaba ocurriendo, pero Tina negó esas interpretaciones con movimientos de cabeza.

Fue entonces cuando su hija le preguntó si se refería al cielo. La mujer respondió afirmativamente, dando una primera pista sobre lo que, según ella, había experimentado durante el tiempo en que estuvo inconsciente.

Tina asegura que vio a Jesús

Luego de recuperarse, Tina pudo contar con más detalles lo que, según su relato, vivió durante esos 27 minutos.

La mujer afirmó que sintió una profunda sensación de paz y tranquilidad y aseguró haber visto a Jesús frente a un resplandor brillante, con los brazos abiertos.

“Solo quería compartir que vi a Jesús cara a cara y la increíble paz y tranquilidad que sentí fue verlo de pie allí con los brazos abiertos”, relató.

Tiempo después, decidió plasmar su experiencia en un libro, donde explicó cómo aquel episodio cambió su percepción sobre la vida, el miedo y la muerte.

La explicación de la ciencia sobre estos fenómenos

Las experiencias cercanas a la muerte han generado numerosos testimonios similares, aunque la comunidad científica no considera que sean una prueba definitiva de vida después de la muerte.

Algunos investigadores explican que durante un paro cardíaco el cerebro puede mantener cierta actividad durante un periodo breve, lo que podría generar imágenes, recuerdos o sensaciones intensas que luego son interpretadas como experiencias fuera del cuerpo.

También señalan que las creencias personales y la cultura pueden influir en la manera en que cada persona interpreta estos acontecimientos.

Sin embargo, Tina mantiene su versión y asegura que su experiencia fue real. Para ella, aquel momento marcó un antes y un después en su forma de comprender la existencia y la muerte.

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