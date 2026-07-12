El Departamento de Guerra de Estados Unidos publicó una nueva entrega de archivos desclasificados sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI o UAP, por sus siglas en inglés), que incluye 40 registros entre documentos, videos, audios e imágenes recopilados por distintas agencias del Gobierno durante más de siete décadas.

La publicación, realizada el 10 de julio de 2026, forma parte del Sistema Presidencial de Divulgación e Informe de Encuentros con Fenómenos Anómalos No Identificados y del programa PURSUE, creado para transparentar la información sobre este tipo de incidentes.

Publican el video más nítido registrado hasta ahoraEntre el material difundido, el Pentágono destacó una grabación que calificó como la más clara obtenida hasta la fecha de un fenómeno anómalo no identificado.

El video, captado mediante un sensor infrarrojo instalado en una plataforma militar durante un incidente ocurrido en 2020, muestra un objeto de gran tamaño con una estructura de dos niveles cuya naturaleza aún no ha sido determinada.

En total, el nuevo paquete incluye 14 documentos, 19 videos, cuatro archivos de audio y tres imágenes, provenientes del Departamento de Guerra, el Pentágono, la NASA, la CIA, el FBI y el Departamento de Energía.

Casos registrados entre 1949 y 2025Los archivos abarcan incidentes ocurridos desde finales de la década de 1940 hasta 2025. Cerca de la mitad del material corresponde a reportes registrados desde 2010, principalmente en operaciones militares desarrolladas en el océano Pacífico, el Atlántico, Oriente Medio y la región del Indo-Pacífico.

El material se encuentra disponible en este enlace: https://www.war.gov/ufo/

Uno de los informes más recientes corresponde a 2019, cuando un aviador estadounidense aseguró haber observado un objeto con características de vuelo que, según escribió, eran "diferentes a todo lo que había visto" durante sus 28 años de servicio en la Fuerza Aérea y la Armada.

El piloto indicó que el objeto se desplazaba a gran velocidad y que no pudo obtener imágenes de mayor resolución debido a la dificultad para enfocarlo. Tras analizar el video, concluyó que el objeto parecía tener una forma rectangular.

Otro expediente documenta un incidente ocurrido en 2020 sobre el océano Atlántico. Un integrante de la Armada describió un objeto oscuro, de entre 3,6 y 4,5 metros de altura, cuya apariencia se asemejaba a un gran globo deformado, aunque no pudo ser identificado.

Incidente cerca de una planta nuclear

La desclasificación también incorpora un informe sobre un hecho registrado en 2015 en las inmediaciones de la planta de armas nucleares Pantex, en Texas.

Dos oficiales informaron que persiguieron un objeto que ingresó al espacio aéreo de la instalación. Según el reporte, el objeto no emitía sonido, no presentaba un sistema de propulsión visible y permaneció en el área entre uno y dos minutos antes de alejarse.

Asimismo, los archivos incluyen documentos históricos, entre ellos la transcripción de una conferencia científica celebrada en 1949 en Los Álamos, donde especialistas debatieron el origen de las llamadas "bolas de fuego verdes" observadas sobre instalaciones nucleares.

El Gobierno aclara que no confirma actividad extraterrestreEl Departamento de Guerra subrayó que la divulgación de estos archivos no constituye una confirmación de actividad extraterrestre.

Las autoridades explicaron que el objetivo es fortalecer la transparencia sobre los reportes de fenómenos anómalos y poner la información a disposición de investigadores y de la ciudadanía, mientras los casos continúan siendo analizados.

El portavoz del Departamento de Guerra, Sean Parnell, informó que el proceso de desclasificación continuará con nuevas publicaciones.

"El Departamento de Guerra y nuestros socios de la agencia están trabajando activamente en la próxima publicación de archivos sobre UAP", señaló el funcionario en un comunicado.

Con esta cuarta entrega, Estados Unidos amplía el acceso público a información que permaneció clasificada durante décadas, aunque insiste en que los registros divulgados no prueban la existencia de tecnología o vida de origen extraterrestre.

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