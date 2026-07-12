Tras la eliminación de Portugal, Cristiano se toma un descanso con Georgina

Luego de la eliminación de Portugal en el Mundial, Cristiano Ronaldo aprovecha unos días de descanso junto a su pareja, Georgina Rodríguez, en un momento de desconexión tras la exigencia de la competencia internacional.

El futbolista llamó la atención al aparecer luciendo una gorra de Mimoa, la marca de ropa deportiva impulsada por Georgina, mostrando su apoyo al emprendimiento de su pareja.

A través de imágenes compartidas durante sus vacaciones, Cristiano se mostró relajado y disfrutando de tiempo junto a Georgina, mientras deja atrás la decepción por el resultado de Portugal en el torneo.

Ahora, el delantero portugués se prepara para retomar sus actividades profesionales, mientras sus seguidores continúan atentos a cada detalle de su vida deportiva y personal.

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