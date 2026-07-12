Con Messi y sus hijos en la tribuna: el posteo de Antonela Roccuzzo tras la victoria de Argentina

La clasificación de la selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 también se vivió con intensidad fuera del campo de juego. Luego de la victoria por 3-1 sobre Suiza en el tiempo suplementario, Antonela Roccuzzo compartió un mensaje en sus redes sociales para expresar su alegría por un nuevo paso del equipo de Lionel Scaloni rumbo al título.

Desde uno de los palcos del estadio de Kansas City, la empresaria siguió el encuentro junto a Thiago, Mateo y Ciro, quienes, al igual que ella, vistieron la camiseta alternativa de la Selección, una elección que mantienen como cábala desde la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Tras el encuentro, Antonela publicó un carrusel de fotografías de la jornada. En la imagen principal aparece junto a sus tres hijos alentando a la Albiceleste, mientras que el resto de las postales muestran distintos momentos de su presencia en el estadio y detalles de su look. La publicación estuvo acompañada por un breve pero contundente mensaje:

"¡¡Vamooooos Argentina. Un pasito más!!!"

Minutos antes también había compartido una historia de Instagram en la que se veía a los futbolistas celebrando sobre el césped mientras sonaba una de las canciones que se convirtió en símbolo del seleccionado argentino desde el Mundial de Qatar.

No es la primera vez que Antonela utiliza sus redes para respaldar al equipo argentino. Después de la ajustada victoria frente a Egipto, había dedicado unas palabras especiales a Lionel Messi, destacando la actuación del capitán luego de una noche cargada de emociones. También había celebrado el triunfo sobre Cabo Verde en los dieciseisavos de final con una publicación junto a sus hijos, manteniendo la tradición de lucir la camiseta suplente.

En el terreno de juego, Argentina logró una trabajada clasificación. Alexis Mac Allister abrió el marcador tras una asistencia de Messi, Suiza igualó el encuentro en la segunda mitad y el partido se definió en el tiempo extra gracias a los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, que sellaron el 3-1 definitivo.

Con el pase asegurado, la Selección afrontará ahora un nuevo desafío en busca de la final del Mundial, mientras el respaldo de las familias de los jugadores, y especialmente el de Antonela Roccuzzo hacia Lionel Messi, volvió a reflejarse tanto en las tribunas como en las redes sociales.

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