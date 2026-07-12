Red Uno transmitirá en vivo las semifinales del Mundial 2026: conoce los cruces y horarios

El Mundial 2026 ya tiene a sus cuatro semifinalistas. Tras completarse la fase de cuartos de final con las clasificaciones de Inglaterra y Argentina, quedaron definidos los dos enfrentamientos que determinarán a las selecciones que disputarán la gran final del torneo.

España fue la primera en asegurar su presencia entre los cuatro mejores al superar a Bélgica, mientras que Francia confirmó su clasificación luego de vencer 2-0 a Marruecos y mantener su buen rendimiento en la competición.

En la otra llave, Inglaterra necesitó del tiempo suplementario para eliminar a Noruega gracias a una destacada actuación de Jude Bellingham, autor de un doblete decisivo. Por su parte, Argentina consiguió el último boleto a semifinales al derrotar a Suiza en un intenso encuentro que se resolvió en la prórroga con un gol de Julián Álvarez, antes del tanto que selló el triunfo.

Con este panorama, el primer duelo de semifinales enfrentará a Francia y España el martes 14 de julio, desde las 15:00, en la ciudad de Dallas.

La segunda llave tendrá como protagonistas a Argentina e Inglaterra, que buscarán el pase a la final el miércoles 15 de julio, también a las 15:00, en Atlanta.

Los ganadores de ambos compromisos avanzarán a la gran final del Mundial 2026, que se disputará en el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde se definirá al nuevo campeón del mundo.

Semifinales del Mundial 2026

España vs. Francia – Martes 14 de julio | 15:00

– Martes 14 de julio | 15:00 Argentina vs. Inglaterra – Miércoles 15 de julio | 15:00

Ambos encuentros podrán seguirse EN VIVO por Red Uno y a través de sus plataformas digitales en TikTok y YouTube.

Francia Vs. España: las semifinales del Mundial 2026 se viven por Red Uno

Argentina Vs. Inglaterra: las semifinales del Mundial 2026 se viven por Red Uno

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