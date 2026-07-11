El último adiós a Jayden Adams: el Mundial le rindió un sentido homenaje

El encuentro entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026 comenzó con un emotivo homenaje a Jayden Adams. Antes del pitazo inicial en el Hard Rock Stadium de Miami, futbolistas y asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria del mediocampista sudafricano, cuyo fallecimiento fue confirmado este sábado.

La noticia causó un fuerte impacto en el torneo, ya que Adams había formado parte de la selección de Sudáfrica durante la Copa del Mundo. El volante, de 25 años, participó en tres compromisos del certamen: fue titular frente a México en el partido inaugural y también ante República Checa, mientras que ingresó desde el banco en la victoria sobre Corea del Sur. En el duelo de dieciseisavos de final contra Canadá permaneció entre los suplentes, sin llegar a disputar minutos.

De acuerdo con el diario sudafricano Times Live, el cuerpo del futbolista fue encontrado en una propiedad ubicada en Military Road, en Schotschekloof, Ciudad del Cabo. La Policía del Cabo Occidental informó que abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y precisó que el hallazgo se produjo a las 11:06 de la mañana. Hasta el momento, la causa de la muerte no ha sido confirmada.

El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, pidió prudencia mientras continúan las investigaciones y solicitó respeto por la privacidad de la familia y del club Mamelodi Sundowns. Además, recordó que durante el Mundial el jugador afrontó el fallecimiento de su abuela pocas horas antes del encuentro frente a República Checa.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lamentó la muerte del futbolista y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de equipo. A ese mensaje se sumaron el Sindicato de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU), la Federación Sudafricana de Fútbol, conocida como Bafana Bafana, y el Mamelodi Sundowns, que destacaron el compromiso y la trayectoria de Adams dentro del fútbol de su país.

Tras disputar un total de 117 minutos en el Mundial 2026, el mediocampista había recibido dos semanas adicionales de descanso antes de incorporarse a la pretemporada de su club. Su fallecimiento ha generado una profunda conmoción en el fútbol sudafricano y entre quienes compartieron con él su paso por la Copa del Mundo.

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