Lionel Messi celebró el pase de Argentina a semifinales: “Otra vez tocó sufrir”

La selección argentina consiguió una trabajada clasificación a las semifinales del Mundial 2026 tras derrotar 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario. Finalizado el encuentro, Lionel Messi recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje en el que destacó el esfuerzo del equipo y celebró un nuevo paso hacia el sueño de conquistar el título.

El capitán de la Albiceleste publicó una serie de fotografías de los festejos junto a sus compañeros y los hinchas que acompañaron al equipo en Kansas City. Junto a las imágenes escribió:

"Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo!!! Vamos carajo!!!!"

Además de liderar al equipo, Messi volvió a dejar su sello dentro del campo de juego. A los nueve minutos del primer tiempo ejecutó el córner que terminó en el gol de Alexis Mac Allister, una asistencia que le permitió convertirse en el máximo asistidor en la historia de la Copa del Mundo.

El rosarino también protagonizó uno de los momentos más comentados del partido al mantener un intercambio con el árbitro portugués João Pinheiro, luego de mostrar su descontento por algunas decisiones arbitrales durante la primera etapa.

Argentina había comenzado ganando gracias al tanto de Mac Allister, pero Suiza reaccionó en el complemento e igualó el marcador por intermedio de Dan Ndoye. La expulsión de Breel Embolo dejó al conjunto europeo con un jugador menos, aunque la definición recién llegó en el alargue con los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quienes sentenciaron el 3-1 definitivo.

Con el boleto asegurado entre los cuatro mejores del torneo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará ahora a Inglaterra en busca de un lugar en la gran final del Mundial. Del otro lado del cuadro, España y Francia definirán al restante finalista.

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