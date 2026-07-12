¿Qué pasó con Haaland? La razón por la que salió del partido ante Inglaterra

Erling Haaland abandonó el terreno de juego de manera inesperada durante el partido entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026. El delantero fue reemplazado cuando el conjunto nórdico perdía 2-1 en el Hard Rock Stadium de Miami.

La decisión del cuerpo técnico respondió al desgaste físico que acumuló el atacante tras protagonizar un exigente duelo con los defensores ingleses Marc Guéhi, Ezri Konsa y John Stones a lo largo del encuentro, según informó la prensa internacional.

Para ocupar su lugar ingresó Jorgen Strand Larsen, una variante con la que Noruega buscó renovar su ataque e intentar cambiar el rumbo del compromiso en los minutos finales.

Con la salida de Haaland, el equipo nórdico modificó su planteamiento ofensivo. La presencia de Strand Larsen permitió apostar por una mayor movilidad en el frente de ataque con el objetivo de encontrar espacios en la defensa inglesa y tratar de igualar el marcador en la recta final del encuentro.

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