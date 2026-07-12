Argentina-Inglaterra, una semifinal histórica: Scaloni evita polémicas y destaca al rival

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, pidió dejar de lado cualquier interpretación extradeportiva del duelo frente a Inglaterra y aseguró que la semifinal del Mundial 2026 debe entenderse únicamente como un encuentro de fútbol.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán el próximo miércoles 15 de julio por un lugar en la final de la Copa del Mundo, en un partido que, por los antecedentes históricos entre ambos países, genera una gran expectativa.

"No busquemos otra cosa"

Consultado sobre el significado del enfrentamiento, Scaloni fue contundente y llamó a centrar la atención exclusivamente en lo deportivo.

"Es un partido de fútbol, eh. El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Es un partido de fútbol. Vamos a jugar contra una gran selección que tiene un gran entrenador, al que aprecio y admiro mucho. Es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso", afirmó el seleccionador argentino.

Con estas declaraciones, el entrenador buscó desactivar cualquier connotación ajena al ámbito deportivo y destacó el respeto que siente por el combinado inglés y su cuerpo técnico.

Argentina llega tras otro partido exigente

La Albiceleste clasificó a las semifinales luego de vencer 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario, en un encuentro que exigió un importante esfuerzo físico.

Fue el segundo partido consecutivo de eliminación directa que Argentina definió en el alargue, tras haber necesitado también 120 minutos para superar a Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

Inglaterra, por su parte, derrotó 2-1 a Noruega en el tiempo suplementario de los cuartos de final, aunque ese fue su primer encuentro de eliminación directa que se extendió más allá de los 90 minutos.

Además, el conjunto europeo disputó su compromiso varias horas antes que Argentina, por lo que llegará con un mayor margen de recuperación de cara al choque del miércoles.

Objetivo: volver a una final

Tras asegurar el pase entre los cuatro mejores del torneo, Scaloni destacó el nuevo logro de su equipo y valoró haber alcanzado nuevamente una semifinal mundialista.

Ahora, el cuerpo técnico argentino centrará su trabajo en la recuperación física del plantel para afrontar uno de los partidos más esperados del Mundial 2026, en el que buscará vencer a Inglaterra y avanzar a una nueva final.

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