Otra vez al límite: Argentina venció 3-1 en el alargue a Suiza y se metió a semis del Mundial

Por la llave 4 de la Copa Mundial de la FIFA, Argentina venció a Suiza con un marcador 3-1. Con gol de Alexis Mac Allister (9' 1T), Julián Álvarez (6' A2) y Lautaro Martínez (15' A2), el seleccionado de Argentina fue superior en el estadio Kansas City. Por el lado de Suiza, llegó a anotar Dan Ndoye (21' 2T).

El desempeño Lionel Messi lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Argentina mostró su mejor nivel, al rematar 4 veces al arco contrario y acertar 65 pases correctos.

También tuvo buen desempeño Alexis Mac Allister. El volante de Argentina anotó 1 gol, realizó 51 pases correctos y se animó a patear 4 veces.

El DT de Argentina, Lionel Scaloni, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en la línea defensiva; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el medio; y Lionel Messi y Julián Álvarez en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Murat Yakin salió con una disposición táctica 4-5-1 con Gregor Kobel bajo los tres palos; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji y Ricardo Rodrí­guez en defensa; Remo Freuler, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Fabian Rieder y Djibril Sow en la mitad de cancha; y Breel Embolo en la delantera.

João da Silva Pinheiro fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Kansas City.

Este resultado permitió a Argentina obtener la ansiada clasificación a Semifinales en este torneo.

Cambios en Argentina

105' A2 - Salió Cristian Romero por Nicolás Otamendi

109' A2 - Salió Leandro Paredes por José Manuel López

77' 2T - Salió Nicolás Tagliafico por Nicolás González

84' 2T - Salieron Rodrigo De Paul por Lautaro Martínez y Nahuel Molina por Gonzalo Montiel

90' A1 - Salió Enzo Fernández por Thiago Almada

Amonestados en Argentina:

6' A1 Thiago Almada (Conducta antideportiva), 7' A1 Lautaro Martínez (Conducta antideportiva) y 9' A2 José Manuel López (Conducta antideportiva)

Cambios en Suiza

114' A2 - Salió Remo Freuler por Ruben Vargas

85' 2T - Salieron Djibril Sow por Silvan Widmer y Fabian Rieder por Miro Muheim

86' 2T - Salió Dan Ndoye por Zeki Amdouni

94' 2T - Salió Ricardo Rodrí­guez por Eray Cömert

95' A1 - Salió Denis Zakaria por Ardon Jashari

Amonestados en Suiza:

y 43' 1T Breel Embolo (Conducta antideportiva)

Expulsado en Suiza:

26' 2T Breel Embolo (Roja por doble amarilla)

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