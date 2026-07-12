Otra vez al límite: Argentina venció 3-1 en el alargue a Suiza y se metió a semis del Mundial

Luego de eliminar a Suiza, Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo el próximo miércoles.
11/07/2026 20:40
Escuchar esta nota
Por la llave 4 de la Copa Mundial de la FIFA, Argentina venció a Suiza con un marcador 3-1. Con gol de Alexis Mac Allister (9' 1T), Julián Álvarez (6' A2) y Lautaro Martínez (15' A2), el seleccionado de Argentina fue superior en el estadio Kansas City. Por el lado de Suiza, llegó a anotar Dan Ndoye (21' 2T).
El desempeño Lionel Messi lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Argentina mostró su mejor nivel, al rematar 4 veces al arco contrario y acertar 65 pases correctos.
También tuvo buen desempeño Alexis Mac Allister. El volante de Argentina anotó 1 gol, realizó 51 pases correctos y se animó a patear 4 veces.
El DT de Argentina, Lionel Scaloni, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en la línea defensiva; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el medio; y Lionel Messi y Julián Álvarez en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Murat Yakin salió con una disposición táctica 4-5-1 con Gregor Kobel bajo los tres palos; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez en defensa; Remo Freuler, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Fabian Rieder y Djibril Sow en la mitad de cancha; y Breel Embolo en la delantera.
João da Silva Pinheiro fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Kansas City.
Este resultado permitió a Argentina obtener la ansiada clasificación a Semifinales en este torneo.
Mira la programación en Red Uno Play