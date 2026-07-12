TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Super deportivo

Otra vez al límite: Argentina venció 3-1 en el alargue a Suiza y se metió a semis del Mundial

Luego de eliminar a Suiza, Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo el próximo miércoles.

Martin Suarez Vargas

11/07/2026 20:40

Agregar Reduno en
Foto: EFE.
Estados Unidos.

Escuchar esta nota

Por la llave 4 de la Copa Mundial de la FIFA, Argentina venció a Suiza con un marcador 3-1. Con gol de Alexis Mac Allister (9' 1T), Julián Álvarez (6' A2) y Lautaro Martínez (15' A2), el seleccionado de Argentina fue superior en el estadio Kansas City. Por el lado de Suiza, llegó a anotar Dan Ndoye (21' 2T).

El desempeño Lionel Messi lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Argentina mostró su mejor nivel, al rematar 4 veces al arco contrario y acertar 65 pases correctos.

También tuvo buen desempeño Alexis Mac Allister. El volante de Argentina anotó 1 gol, realizó 51 pases correctos y se animó a patear 4 veces.

El DT de Argentina, Lionel Scaloni, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en la línea defensiva; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el medio; y Lionel Messi y Julián Álvarez en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Murat Yakin salió con una disposición táctica 4-5-1 con Gregor Kobel bajo los tres palos; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji y Ricardo Rodrí­guez en defensa; Remo Freuler, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Fabian Rieder y Djibril Sow en la mitad de cancha; y Breel Embolo en la delantera.

João da Silva Pinheiro fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Kansas City.

Este resultado permitió a Argentina obtener la ansiada clasificación a Semifinales en este torneo.

Cambios en Argentina
  • 105' A2 - Salió Cristian Romero por Nicolás Otamendi
  • 109' A2 - Salió Leandro Paredes por José Manuel López
  • 77' 2T - Salió Nicolás Tagliafico por Nicolás González
  • 84' 2T - Salieron Rodrigo De Paul por Lautaro Martínez y Nahuel Molina por Gonzalo Montiel
  • 90' A1 - Salió Enzo Fernández por Thiago Almada
Amonestados en Argentina:
  • 6' A1 Thiago Almada (Conducta antideportiva), 7' A1 Lautaro Martínez (Conducta antideportiva) y 9' A2 José Manuel López (Conducta antideportiva)
Cambios en Suiza
  • 114' A2 - Salió Remo Freuler por Ruben Vargas
  • 85' 2T - Salieron Djibril Sow por Silvan Widmer y Fabian Rieder por Miro Muheim
  • 86' 2T - Salió Dan Ndoye por Zeki Amdouni
  • 94' 2T - Salió Ricardo Rodrí­guez por Eray Cömert
  • 95' A1 - Salió Denis Zakaria por Ardon Jashari
Amonestados en Suiza:
  • y 43' 1T Breel Embolo (Conducta antideportiva)
Expulsado en Suiza:
  • 26' 2T Breel Embolo (Roja por doble amarilla)

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD