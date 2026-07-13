Astrólogo predice el destino de Messi ante Inglaterra; esto es lo que dijo

La expectativa por el histórico cruce entre la Selección argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 ha encontrado un inesperado protagonista en los astros. En la antesala de este vibrante partido que se jugará el miércoles a las 15:00 (hora boliviana), un reconocido astrólogo ha vaticinado que Lionel Messi tendrá un rol absolutamente determinante sobre el campo de juego.

A través de su cuenta en redes sociales, el especialista Matías analizó las cartas natales de ambos seleccionados y sentenció que el combinado dirigido por Lionel Scaloni corre con una luz de ventaja astrológica. Sin embargo, el analista del cosmos también decidió abrir un paraguas de cautela al advertir a los fanáticos que "vamos a necesitar de la unión de todos".

Claves y debilidades de los rivales

De acuerdo al análisis minucioso de Matías, el cuerpo técnico y los referentes de cada bando jugarán bajo dinámicas energéticas muy opuestas durante el encuentro.

“Las luminarias representan y acompañan a Lionel Scaloni y a Lionel Messi”, explicó el especialista al contrastar la fortaleza de la delegación albiceleste frente al duro presente de su oponente.

Por el lado británico, el panorama astral luce considerablemente más sombrío y complicado de cara al crucial enfrentamiento en la semifinal. “El director técnico y el capitán local (Tuchel y Harry Kane) están debilitados y enfrentan obstáculos”, detalló el astrólogo, marcando que la clave del partido estará en el DT y el capitán visitante.

La batalla de las estrellas fijas

El terreno de las estrellas fijas también muestra una clara división de fuerzas donde cada bando deberá potenciar sus virtudes energéticas para imponerse. Mientras que Inglaterra estará bajo la energía de Khambalia, la Selección argentina contará con el valioso respaldo e influencia de Hamal y Schedir.

Bajo este marco cósmico, la lectura anticipa un desarrollo de juego donde la Albiceleste buscará proponer y el rival intentará contrarrestar con orden.

“Argentina podría imponer el ritmo y asumir el control, mientras que Inglaterra tendría mejores herramientas para responder con disciplina táctica y aprovechar errores del rival”, sostuvo Matías.

Un capitán rebelde y determinante

De acuerdo al medio TN, el foco principal de la lectura astrológica se posa sobre la figura de Lionel Messi, quien presentará una configuración planetaria excepcionalmente fuerte. El ascendente del partido caerá directamente sobre su Plutón natal ubicado en el Medio Cielo, una posición asociada a la capacidad de ejercer poder e influir en el desarrollo de un evento.

Por si fuera poco, la Luna nueva sobre su Marte reforzará la competitividad del crack, mientras que el Sol unido a su Lilith potenciará su presencia. Esta singular combinación de factores cósmicos perfila al astro como un hombre indomable que se cargará el equipo al hombro, definiéndolo Matías como un “líder y rebelde como nadie”.

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