¡Sufren los que quieren! La Selección de Noruega se fue de fiesta tras ser eliminada del Mundial (VIDEO)

Noruega pasó de la tristeza por la eliminación a una noche de fiesta en Miami. Horas después de caer 2-1 frente a Inglaterra y despedirse del Mundial 2026 en los cuartos de final, varios jugadores del plantel, liderados por Erling Haaland, decidieron salir a relajarse antes de romper la concentración.

El destino elegido fue E11EVEN, uno de los clubes nocturnos más exclusivos de la ciudad. Atrás quedaron los rostros de frustración que se vieron tras el partido y, en su lugar, apareció un ambiente de música, celebración y distensión entre los futbolistas noruegos.

Los videos compartidos en redes sociales muestran a Haaland disfrutando desde uno de los balcones del local mientras el rapero estadounidense Flo Rida ofrecía un show en vivo. Las imágenes no tardaron en viralizarse y generaron todo tipo de comentarios entre los aficionados.

Así, Noruega cerró su participación en el Mundial 2026 con una derrota en la cancha, pero con una última salida para dejar atrás el trago amargo del torneo.

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