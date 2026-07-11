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Concierto solidario por Alenir Echeverría se realizará este 16 de Julio

Las reservas ya se encuentran disponibles para la cita cultural y benéfica en Santa Cruz.

Ximena Rodriguez

11/07/2026 14:41

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Foto: Facebook Alenir Echeverría.
Santa Cruz

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La escena folklórica boliviana se moviliza para rendir homenaje y brindar apoyo a Alenir Echeverría, un ícono indiscutible que acumula más de 40 años de trayectoria artística. Diversos talentos nacionales se sumarán en un concierto solidario único que busca enaltecer, apoyar y destacar la inmensa trayectoria de una de las grandes voces del país.

El encuentro cultural se desarrollará este próximo 16 de julio a partir de las 19:00 en Tapekuá, ubicado en la calle La Paz, esquina Ballivián. Grandes exponentes como Sonia Barrientos, Guisela Santa Cruz, Carla Galzin, Claudia Santa Cruz, Micky Terrazas, el Trío Oriental y Carmencita Justiniano, entre otros, ya han confirmado su participación en el escenario.

Detalles de las reservas y apoyo

El costo de las entradas se ha fijado en Bs. 100 y el público interesado ya puede realizar sus reservas comunicándose directamente a la línea telefónica 69123134.

Respecto al valor humano de la homenajeada, la cantante Carla Galzin expresó: “Ella tiene un corazón de oro, así es como se merece que la colaboremos”.

Mira la programación en Red Uno Play

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