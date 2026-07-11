Caso Sparring: Muere el menor de 15 años tras meses en terapia intensiva

El menor de 15 años que fue brutalmente golpeado por adultos en una práctica ilegal de boxeo, en la capital cruceña, falleció tras sufrir un paro cardíaco. El adolescente no logró recuperarse y perdió la vida luego de permanecer casi seis meses internado en la unidad de cuidados intensivos.

Antecedentes del caso

El trágico incidente ocurrió el pasado 31 de enero en un gimnasio ubicado en la populosa zona del Plan Tres Mil. En ese lugar, la víctima recibió graves lesiones cerebrales al ser sometida a sesiones de sparring contra rivales mayores y experimentados.

La Fiscalía activó las investigaciones y confirmó en su momento la aprehensión de tres personas implicadas en el caso. Entre los procesados se encontraba el último contrincante del menor, quien enfrentaba cargos por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

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