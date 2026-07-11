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Un camión con arena invade y se atasca en la vía de la Línea Verde del Tren Metropolitano

El incidente ocurrió a las 17:50 de la tarde en la avenida Arquímedes. Decenas de pasajeros tuvieron que evacuar los vagones y el servicio quedó interrumpido por varios minutos.

Milen Saavedra

10/07/2026 22:54

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Un camión con arena invade y se atasca en la vía de la Línea Verde del Tren Metropolitano
Cochabamba, Bolivia

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Un camión de alto tonelaje cargado con arena provocó hoy un fuerte perjuicio en el transporte público tras invadir y quedar completamente atascado sobre los rieles del Tren Metropolitano, justo en el trayecto por donde circula la Línea Verde.

El hecho se registró a las 17:50 de la tarde en las inmediaciones de la avenida Arquímedes. Debido a las dimensiones y al peso de la carga del vehículo infractor, la vía férrea quedó totalmente obstruida, impidiendo el paso de la central eléctrica y obligando a detener las operaciones de manera abrupta.

Pasajeros varados en plena ruta

El bloqueo de la vía obligó a detener la marcha del tren que pasaba por el lugar en ese momento. Ante la incertidumbre y la imposibilidad de avanzar, decenas de pasajeros no tuvieron más opción que bajarse de los vagones en plena avenida para buscar otros medios de transporte que los llevaran a sus destinos.

Personal técnico y de seguridad del Tren Metropolitano activó rápidamente los protocolos correspondientes para atender la emergencia. Tras varios minutos de maniobras y trabajos para remover el camión arenero de la franja de seguridad, se logró despejar la vía.

Luego de un periodo de tensión y perjuicio para los usuarios, el servicio de la Línea Verde pudo reanudar su circulación habitual de forma segura.

Las autoridades de transporte han vuelto a recordar a los conductores de vehículos particulares y de carga pesada la prohibición absoluta de circular o estacionarse sobre el trazado del tren para evitar este tipo de incidentes que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros.

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