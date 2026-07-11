Reunión entre choferes y Gobierno concluye sin un acuerdo formal; exigen cumplir abastecimiento

Lucio Gómez, dirigente de la Confederación Sindical de Choferes, afirmó que las autoridades deben formalizar en un documento las soluciones ofrecidas para atender las filas, el abastecimiento y la calidad del combustible.

El dirigente de la Confederación Sindical de Choferes, Lucio Gómez, informó que la reunión sostenida con autoridades de Gobierno no concluyó con ningún acuerdo formal sobre la situación del abastecimiento de combustibles en el país.

Según el representante del transporte, los compromisos expuestos por las autoridades deberán ser presentados por escrito para que el sector pueda evaluar su cumplimiento.

“No se ha firmado ningún acuerdo ni se ha arribado a ninguna conclusión”, afirmó Gómez.

Piden documento oficial

El dirigente explicó que durante el encuentro se escucharon las propuestas del Gobierno, relacionadas con el descongestionamiento de filas, el abastecimiento con volúmenes correspondientes y la atención a los problemas denunciados por el sector.

Sin embargo, remarcó que esas medidas deben quedar plasmadas en un documento oficial.

“Todo lo que ellos se han comprometido, lo que van a descongestionar, lo que van a ayudar con los volúmenes correspondientes, que nos plasmen en documento”, señaló.

Preocupación por filas y calidad del combustible

Gómez sostuvo que las autoridades no pueden desconocer la realidad que atraviesa el transporte nacional, marcada por largas filas en surtidores y reclamos por la calidad del combustible.

Indicó que los secretarios ejecutivos departamentales escucharon atentamente la explicación del Gobierno, pero ahora esperan una respuesta formal.

“Hoy ya no es para nadie que puedan ocultar las filas que tenemos y las fallas que tienen de la calidad del combustible”, manifestó.

Advierten posibles medidas

El representante de los choferes advirtió que, si las autoridades no cumplen con remitir el documento comprometido, podrían enfrentar problemas con el transporte nacional.

Gómez señaló que los informes de cada departamento serán determinantes para definir la posición del sector en los próximos días.

“Si no lo hacen, entonces ustedes tendrán problema con el transporte nacional”, advirtió.

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