El Alto y Uyuni alcanzaron las temperaturas más bajas en junio; Senamhi advierte más descensos

El Senamhi informó que La Paz, Oruro y Potosí registraron las temperaturas más bajas del país, mientras Defensa Civil aguarda declaratorias de emergencia para atender a municipios afectados por heladas.

Bolivia atraviesa jornadas de intenso frío en plena época de invierno. De acuerdo con el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, entre el 21 y el 24 de junio se registraron temperaturas extremas principalmente en el occidente del país.

En la ciudad de El Alto, el termómetro descendió hasta -12,2°C, una cifra cercana al récord histórico de -12,5°C registrado en 1999. En Oruro se reportaron -13,2°C, mientras que en Potosí y Uyuni la temperatura bajó hasta -17,2°C.

Según el informe, las temperaturas más bajas se concentraron en el sur de Potosí, donde se llegaron a registrar valores cercanos a los -19°C.

Condiciones frías continuarán

El Senamhi advirtió que las bajas temperaturas continuarán en el occidente del país, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando se registran las mínimas más severas.

Aunque hasta el momento no se batieron récords históricos, las autoridades señalaron que el frío continuará afectando a regiones del altiplano y zonas altas.

Frente frío llegará al oriente

El reporte meteorológico también alerta sobre el ingreso de un frente frío que afectará al oriente boliviano. Se prevé que las temperaturas desciendan entre 3°C y 6°C, principalmente en el Chaco, Santa Cruz y Beni.

El fenómeno ingresará desde el sur y provocará una reducción tanto en las temperaturas mínimas como en las máximas.

Municipios afectados por heladas

Varias regiones del país ya reportan afectación por heladas. El Viceministerio de Defensa Civil informó que aguarda las declaratorias de desastre por parte de municipios y gobernaciones para activar la atención correspondiente.

La autoridad explicó que, una vez emitidas las declaratorias, Defensa Civil colabora con los gobiernos locales en la elaboración de carpetas y evaluaciones de daños, conocidas como EDAN, para identificar cultivos, animales y familias afectadas.

Apoyo con Fuerzas Armadas

Defensa Civil señaló que las acciones de respuesta se realizarán con apoyo de las Fuerzas Armadas, especialmente en tareas de auxilio a personas, animales y zonas productivas golpeadas por las bajas temperaturas.

Según el reporte, actualmente existen más de 130 municipios declarados en desastre a nivel nacional, en medio de fenómenos climáticos que continúan afectando distintas regiones del país.

Recomendaciones ante el frío

Ante el descenso de temperaturas, se recomienda a la población utilizar ropa abrigada, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger especialmente a niñas, niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable.

En La Paz, comerciantes de la calle Yampu reportaron una alta demanda de prendas de invierno, como chompas, bufandas, abrigos, ropa polar, micropolar y prendas con interior de borrego, con precios variados desde Bs 70, Bs 80, Bs 90 y Bs 100.

En mercados como El Tejar también se observa oferta de frutas cítricas, como naranjas, mandarinas y limones, que son buscadas por la población para reforzar la alimentación durante la temporada de frío.

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